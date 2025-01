Estados Unidos suspende la emisión de visas en su consulado en Bogotá: Petro responde

Estados Unidos anunció este domingo la suspensión de la emisión de visas en su consulado en Bogotá como parte de las represalias contra el Gobierno de Colombia por haberse negado a recibir dos vuelos de deportación de migrantes colombianos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ordenó “la suspensión inmediata de la emisión de visas en la sección consular de la embajada de Estados Unidos en Bogotá”, anunció el Departamento de Estado en un comunicado.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, no deja de publicar en X. Tras conocerse esta noticia, escribió: "No pierdan tiempo. No tenemos visas. Entrábamos por derecho pero no importa. El mundo es mucho más hermoso, y Colombia la más".



Según el Departamento de Estado, Rubio también aprobó la prohibición para viajar a Estados Unidos de “las personas y sus familias que fueron responsables de la interferencia de las operaciones de los vuelos de repatriación estadounidenses”.

“Las medidas continuarán hasta que Colombia cumpla con sus obligaciones de aceptar el regreso de sus propios ciudadanos. Estados Unidos no dará marcha atrás cuando se trate de defender sus intereses de seguridad nacional”, concluyó el Departamento de Estado.

El comunicado se emitió después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara este domingo la imposición de aranceles del 25 % sobre todos los productos colombianos, una tarifa que se elevará al 50 % dentro de una semana, y la revocación de visas para los altos cargos del Gobierno colombiano y sus familias.



