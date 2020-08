La denuncia por fraude a Steve Bannon, ex asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sumado un nuevo escándalo alrededor del mandatario quién es blanco de críticas debido a sus políticas contra la pandemia del coronavirus en las últimas semanas.

Según los fiscales estadounidenses, Bannon, quien se declaró inocente y salió en libertad tras pagar una fianza de cinco millones de dólares, habría utilizado para gastos propios, el dinero de donaciones para el proyecto de construcción del muro en la frontera con México.

El ex consejero de Bannon fue uno de los impulsores de la campaña We build the Wall (‘Nosotros construimos el muro’) en la campaña presidencial del presidente Trump en el 2016. El proyecto recaudó $ 25 millones. El mandatario deslindó ayer conocer sobre dicho plan.

Críticas

El politólogo y docente de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamarra, determinó que, aunque el Bannon y Trump ya no tenía una relación laboral desde 2017, este nuevo escándalo acrecienta los cuestionamientos al mandatario, quien busca la reelección.

“Si bien este caso no será el motivo que lo puedo alejar ganar las elecciones, sí es nuevo caso que se suma a profundos cuestionamiento. La percepción del país es que hay un presidente que ha destruido el liderazgo que tenía Estados Unidos en el mundo y que puso la democracia en peligro” manifiesta Gamarra.

El politólogo explicó que Trump inició este año con una “extraordinaria ventaja” sobre su más próximo rival Joe Biden, del partido demócrata, una situación que cambió notoriamente durante la pandemia del Covid-19.

“Le iba bien gracias a un repunte de la economía y pensaba que iba a ganar la elección muy fácil, pese a que en octubre del año pasado ya perdía en las encuestas. Ahora tenemos una situación diferente post Covid porque es el país con más contagios a nivel mundial y a ello se le suman las protestas sociales por los casos abuso policial”, explicó el docente.

Estados Unidos es país con más contagios de coronavirus a nivel mundial con más de 5 millones y medio de casos. Además, se reportan casi 175 mil fallecidos.

Sin embargo, pese a la complicada situación, Gamarra manifiesta que Trump podría salir airoso de este nuevo escándalo.

“Habrá un impacto en la opinión pública porque hay varios ex oficiales de esa administración presos o que cumplieron sentencia. Pero recordemos que, a lo largo de tres años, Trump ha sufrido cuestionamientos que a otros presidentes los hubiesen devastado, pero él es un ‘mago’ de la comunicación y puede convertir esta crisis en una oportunidad”, puntualizó.

