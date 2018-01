Elizabeth Jane Flores, hermana menor de Louise Turpin, la mujer quien junto a su esposo mantuvieron encadenados y desnutridos a sus 13 hijos en California , reveló nuevos detalles del régimen al que estaban obligados los hijos.

Elizabeth Jane Flores, ahora de 41 años, dijo que vivió brevemente con su hermana Louise Turpin y su esposo David en Texas hace más de 20 años, y mencionó que su cuñado a menudo la hacía sentir incómoda, según consignó el Dailymail.

"Si tenía que bañarme, él entraba mientras yo estaba allí (en el baño) y me miraba, fue como una broma. Él nunca me tocó ni nada. Yo era joven, tenía miedo estaba en Texas, donde no conocía a nadie. Me trataron como a uno de los niños, tenía reglas", reveló Flores a Good Morning America.

Elizabeth Jane Flores, ahora de 41 años, dijo que vivió brevemente con su hermana Louise Turpin, hace 20 años.

"Siempre le hice comentarios a Louise, cuando le decía 'Dios mío, son tan flacos', ella se reía diciendo: 'Bueno, David es tan alto y delgado. Van a ser como él. A los niños no se les permitió salir, no tenían una vida social, no se les permitió ver la televisión, no se les permitió hablar por teléfono, tener amigos, cosas así. Cosas normales que los niños hacen. Ahora que miro hacia atrás, veo cosas que no vi entonces", agregó.

Flores reveló que no había visto a su hermana en 19 años, y aunque todavía se mantenía en contacto telefónico con ella, esta siempre se negó a invitarla a su casa y nunca le permitió hablar con sus sobrinas y sobrinos.

Policía descubrió que pareja de esposos tenía en cautiverio a sus 13 hijos.

Ahora los padres se enfrentan a nueve cargos de tortura y diez por poner en peligro a menores. El juez a cargo del caso ha dictado una fianza de nueve millones de dólares para cada uno.