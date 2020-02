Tras publicar la semana pasada una lista con los 44 políticos a quienes se les prohibía recibir comunión, ser padrino o leer textos en bodas y funerales (por votar a favor de la Ley de Privacidad Reproductiva), el cura Richard Bucci, de Rhode Island, Estados Unidos, brindó unas polémicas declaraciones al comparar el abuso de menores y el aborto.

En una entrevista en el medio local WAJR, el sacerdote de 72 años afirmó que hay más muertos por culpa del aborto que niños de lo que se ha abusado.

“No estamos hablando de ningún otro problema moral, donde algunos pueden hacer una comparación entre pedofilia y aborto. La pedofilia no mata a nadie y esto sí lo hace”, afirmó el cura en declaraciones recogidas por la cadena estadounidense.

Estas declaraciones generaron polémica en redes sociales y medios de comunicación estadounidenses.

Al respecto, Carol Hagan McEntee, representante demócrata por el estado de Rhode Island y principal impulsora de la ley que beneficiaba a las víctimas de abuso sexual infantil criticó al obispo Richard Bucci.

“No entiende nada cuando dice que la pedofilia no mata a nadie”, afirmó la diputada en la CBS. “Deberían haber estado en la cámara del estado y haber escuchado a los testimonios porque hay víctimas que ya no están entre nosotros”, añadió. “Han destruido prácticamente sus vidas. Los que aún escuchamos es porque han tenido suerte y siguen vivos; no han muerto por sobredosis o se han suicidado”.