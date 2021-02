“Renegados: Nacidos en los Estados Unidos.” (en español) es el nombre del podcast del expresidente Barak Obama y el cantante Bruce Springsteen, que hablará de temas como la paternidad, la raza y las divisiones sociales en su país. Ya está disponible en la plataforma Spotify.

Los presentadores se conocen desde el 2018 cuando el cantante participó de la campaña del exmandatario, desde entonces se han mantenido cercanos compartiendo vacaciones y experiencias a lo largo del tiempo. Gracias a su amistad, Obama de 59 años y Springsteen de 71, ríen efusivamente en el programa al recordar las comidas, charlas y acompañamientos musicales improvisados que han compartido.

Renegades, reúne una serie de conversaciones que se grabaron en la casa Springsteen en Nueva Jersey entre julio y diciembre del 2020, en donde se habla de forma reflexiva sobre la vida en Estados Unidos y los sucesos que forman parte de la experiencia de cada uno de los presentadores.

“A nuestro modo cada uno, Bruce y yo hemos estado en caminos paralelos”, dijo Obama en el primer episodio. “Todavía compartimos una creencia fundamental en el ideal estadounidense. No como una ficción barata y retocada o un acto de nostalgia que pasa de largo frente a todos los modos en que nos hemos quedado cortos de ese ideal. Pero como una brújula para el trabajo arduo que tenemos delante cada uno de nosotros como ciudadanos”, añadió.

La producción está a cargo de Higher Ground Productions, empresa fundada por Obama y su esposa Michelle, que coincidentemente habría encajado con la serie de proyectos de cine y televisión que los Obama tienen con Netflix.

Los renegados de Spotify

Spotify ha dado un gran impulso a los podcasts durante los dos últimos años, incluyendo la compra del Gimlet Media y el lanzamiento de The Michelle Obama Podcast. Así mismo, Renegades es una estrategia para atraer a los oyentes mayores, pues según una encuesta de mercado del año pasado llevada a cabo por Edison Research y Triton Digital revela que casi la mitad de la audiencia es menor a 35 años.

Mientras tanto, Dan Fierman, director de Higher Ground Audio dijo que la experiencia de Michelle Obama con su programa el año pasado animó al exmandatario a crear su propio pódcast y eligió a Springsteen como su interlocutor.

En el programa, Obama cuenta sobre su niñez en Hawái y la confusión y la incomodidad de ser de raza mixta —”No era fácilmente identificable, me sentía como forastero”, dice— y comparten lecciones de masculinidad que aprendieron de los fracasos de sus padres.

Springsteen, que de vez en cuando levanta una guitarra, relata la historia de su canción de 1984 “My Hometown” con ecos del conflicto racial de los años sesenta. Se admira el patriotismo que vibra cuando las multitudes en sus conciertos rugen la última línea “This is your hometown”.

“Siempre tengo la sensación de que saben que la ciudad de la que hablan no es Freehold”, dice Springsteen, refiriéndose a la ciudad de la que es oriundo en Nueva Jersey. “No es Washington, no es Seattle. Es todo, todo Estados Unidos”, agrega.

El podcast “Renegades: Born in the USA”, refleja la admiración mutua que se tienen los presentadores al conformar una sociedad, así mismo su conversación mezcla lo personal con lo espontáneo en cada programa.

