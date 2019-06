EE.UU. quiere que China deje de "minar" la soberanía de sus vecinos

Singapur. Estados Unidos instó este sábado a China a "dejar de minar la soberanía" de sus vecinos y advirtió que durante los próximos cinco años invertirá masivamente para mantener su supremacía militar en la región.

La lucha de influencia en la región asiática entre Estados Unidos y China, con potenciales conflictos en el mar de China Meridional, el estrecho de Taiwán o Corea del Norte, ha centrado los debates en una conferencia de seguridad celebrada este fin de semana en Singapur, conocida como Diálogo de Shangri-La.

"China puede y debe tener relaciones de cooperación con el resto de la región", declaró en Singapur el jefe interino del Pentágono, Patrick Shanahan.

"Pero los comportamientos que minan la soberanía de otras naciones y que siembran desconfianza respecto a las intenciones chinas deben terminar", añadió en su discurso en la conferencia.

Estados Unidos reprocha a China haber militarizado varios islotes del mar de China Meridional reivindicados por Taiwán, el sultanato de Brunéi, Malasia, Filipinas y Vietnam.

Washington lleva a cabo regularmente operaciones denominadas de "libertad de navegación" en el Pacífico, sobrevolando el espacio aéreo internacional o con buques de guerra navegando cerca de los archipiélagos disputados o en el estrecho de Taiwán, lo que China considera parte de sus aguas territoriales.

"Cuando un país hace una promesa y no la respeta, hay que desconfiar. Cuando el mismo país no hace ninguna promesa, realmente hay que desconfiar", añadió en referencia a la promesa que hizo el presidente chino, Xi Jinping, al exmandatario Barack Obama sobre no militarizar los archipiélagos controlados por China en el mar de China Meridional.

"Estados Unidos no busca conflictos, pero sabemos que tener las capacidades para ganar una guerra es el mejor medio para evitarlas", añadió el secretario de Defensa estadounidense interino, mencionando entre los riesgos para la seguridad de la región a Corea del Norte, que "sigue siendo una amenaza extraordinaria y requiere una vigilancia permanente".

"Ninguna nación puede --ni debe-- dominar la región Indo-Pacífica", destacó. "Queremos asegurarnos de que ningún adversario pueda creer que puede alcanzar objetivos políticos por la fuerza de las armas".

- Inversiones -



Con este fin, Shanahan recordó que el presupuesto del Pentágono, que aún debe ser aprobado por el Congreso, prevé gastos en investigación y desarrollo de 104.000 millones de dólares.

El Pentágono "invierte mucho durante los cinco próximos años en programas cruciales para una región Indo-Pacífica estable y segura", añadió, mencionando entre otros aspectos la defensa antimisiles, un ámbito en el que Beijing invirtió masivamente en los últimos años.

"La región Indo-Pacífica es nuestro escenario de operaciones prioritario", concluyó. "Invertimos en la región. Invertimos en ustedes y con ustedes".

Por primera vez desde 2011, China envió a este foro en Singapur a su ministro de Defensa, el general Wei Fenghe, quien pronunciará un discurso el domingo para responder a las declaraciones de Shanahan.

El viernes, durante una reunión entre Shanahan y el general Wei al margen del foro, Beijing advirtió a Estados Unidos que no debe "subestimar la determinación, la voluntad y las capacidades del ejército chino".

Shanahan intentó no obstante rebajar las tensiones destacando que existen sectores de cooperación posibles entre los dos países, como el control del respeto de las sanciones impuestas por la ONU a Corea del Norte para intentar que renuncie a su programa nuclear.

Entre las medidas que podrían permitir restablecer un cierto grado de confianza entre Beijing y Washington, mencionó las transferencias de cargas de petróleo entre barcos en aguas internacionales. "La confianza es trabajar lado a lado, no participar en conferencias en las que pronunciar discursos", dijo.



Fuente: AFP