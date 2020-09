“Yo no me fui de Cuba porque no me gustaba el sistema, simplemente no lo entendía”, recuerda Pablo Santana, un cubano que lleva más de 30 años en Lima. “Este proceso de distensión es una de las mejores cosas que podía suceder para los cubanos”, añade.

Hoy se reabren oficialmente las embajadas de Cuba y Estados Unidos en sus respectivas capitales, después de que en 1961 el Gobierno estadounidense rompiera relaciones diplomáticas con la isla caribeña. La reapertura de las sedes es uno de los pasos iniciados oficialmente en diciembre del 2014, para normalizar los vínculos entre ambos países.

Como Santana, unos 700,000 cubanos emigraron de la isla, por vías regulares, desde 1994, según cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba. Ante este momento de distensión entre dos históricos enemigos, muchos se preguntarán qué deparará el futuro, sobre todo para Cuba. Las opiniones sobre ello son diversas.

VARIAS VOCESPerú21 se comunicó con el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. en Washington, Justen Thomas, quien apuntó que el objetivo era llevar más prosperidad al pueblo cubano y "permitirle oportunidades nuevas y más recursos económicos en su bolsillo para poder seguir su propio camino y sus sueños, en una Cuba más democrática y estable, además de mostrar al mundo que somos capaces de cambiar".

Nos pusimos en contacto con la Embajada de Cuba en Lima y se negaron a dar declaraciones a la prensa; nos remitieron a La Habana (Ministerio de Relaciones Exteriores y Centro de Prensa Internacional), donde tampoco quisieron opinar. No obstante, el número dos del Partido Comunista de Cuba, José R. Machado, realizó un llamado a los jóvenes de "no dejarse deslumbrar por el consumismo y las cosas bonitas del imperialismo norteamericano", en declaraciones a la agencia Efe. Además, recalcó que el modelo socialista que están planteando tiene como pilares la prosperidad y sostenibilidad y que el Gobierno estadounidense intentará destruir ese sistema. Hay muchas voces que son reticentes a las posibilidades de que este proceso facilite un cambio de régimen en la isla, al menos a corto plazo.

El escritor cubano residente en España Ronaldo Menéndez conversó con este diario y remarcó que tiene que ser el pueblo quien, con su voluntad, aproveche "esta decisión política para construir las bases de su libertad". Ante la posibilidad de que el proceso pudiera fracasar, Menéndez dudó de que se pueda retroceder al punto cero, ya que "hay demasiada gente cansada de la situación actual". El escritor dijo que "se ha dado el primer paso significativo; sin embargo, como en todo proceso, habrá inconformidades e inevitables errores. Para los cubanos se trata de una nueva posibilidad de alivio, no solo económico, sino ideológico, cultural, y sobre todo en el ámbito de la esperanza".

Aquí la opinión de Mauricio Triana, instructor cubano de salsa que reside en Lima (Imágenes: Percy Ramirez).

Aunque para el líder del Frente Juvenil de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva Torres, el problema de fondo radica en la falta de libertad. "El proceso de distensión, no tanto la apertura de las embajadas, concientizará a los cubanos que sus problemas no residían en el conflicto con EE.UU. sino en la falta de libertades y derechos que padece el ciudadano en su vida diaria", señaló a Perú21.

Precisamente, respecto a la limitación de derechos humanos imperante durante el gobierno de los Castro, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. recalcó que la embajada en La Habana les servirá para ser más efectivos y directos al restablecimiento de estos principios. Incluso, añadió que Estados Unidos no se ha callado –preguntado por las recientes detenciones y torturas a opositores en Cuba– ni lo hará ante la violación de los derechos universales.

EN LO ECONÓMICOLa economía cubana se está debilitando mucho y es muy dependiente de sus socios, sobre todo de la hoy inestable Venezuela (que le proveía de hidrocarburos), según la CNN. Con la apertura, Cuba busca aliviar sus cuentas, a través de inversión extranjera. Thomas puntualizó que "EE.UU. quiere tratar temas estratégicos en el Caribe, como el narcotráfico y el cuidado del medio ambiente. Así como iniciar un nuevo capítulo con América Latina. El presidente Barack Obama tomó la difícil decisión de restablecer las relaciones porque se dio cuenta de que la estrategia de bloqueo no funcionaba. Eso sí, unas relaciones entre iguales y que trabajen para un objetivo mutuo".

El productor audiovisual y músico cubano Luís Gustavo Sánchez, quien lleva 18 años en el Perú, augura que "en Cuba no va a haber libertad. Aunque mueran Fidel y Raúl, ya se han encargado de crear los líderes para el futuro", dijo a este diario.

¿Qué rumbo tomará Cuba después de este momento histórico? Es incierto, pero hay esperanza. Estaremos pendientes en los próximos meses de los avances del proceso.

SABÍA QUE

Desde diciembre, Estados Unidos y Cuba han liberado a presos en señal de buena voluntad.

EE.UU. eliminó a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo.

El Papa hizo de mediador clave entre ambas partes.

La ley estadounidense Helms-Burton, que regula las relaciones entre Cuba y EE.UU., especifica que deben darse dos condiciones para retomar las negociaciones: un gobierno elegido por votación democrática en Cuba y la devolución de las confiscaciones de propiedad a estadounidenses. Barack Obama ha pedido al Congreso su derogación.

Por: Eulalia Mata (eulalia.mata@peru21.com)

