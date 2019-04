¿No más guacamole? EE.UU. se quedaría sin paltas en cuestión de semanas si Trump cierra frontera con México

La amenaza de Donald Trump de cerrar la frontera entre Estados Unidos y México podría traer consecuencias graves a los consumidores estadounidenses.

De acuerdo a un informe de Reuters, si la frontera se cierra ahora, el país norteamericano se quedaría sin insumos como paltas y tequila, lo cual usan mucho para hacer guacamole y margaritas.

EE.UU. depende mucho de las importaciones mexicanas de fruta, verdura y alcohol para satisfacer la demanda de los consumidores y la decisión de Trump tendría repercusiones.

Casi la mitad de toda la verdura importada a Estados Unidos y el 40% de la fruta procede de México, según los últimos datos del Departamento de Agricultura estadounidense.

Steve Barnard, presidente y presidente ejecutivo de Mission Produce, el mayor distribuidor y productor mundial de platas, dijo que los estadounidenses se quedarían sin este alimento en tres semanas si se paralizan las importaciones desde México.

"No podría elegirse un peor momento en el año, porque México provee prácticamente el 100% de las paltas a Estados Unidos ahora mismo. California está apenas empezando y tiene una cosecha muy pequeña, pero no es relevante ahora mismo y no lo será durante un mes más o algo así", aseveró.

AMENAZA

El pasado viernes, Donald Trump señaló que "existe una gran probabilidad" de que cierre la frontera esta semana si México no frena la llegada de inmigrantes a Estados Unidos.

Un cierre completo interrumpiría millones de cruces fronterizos legales, además de la llegada de solicitantes de asilo y miles de millones de dólares en comercio, de los cuales 137.000 millones de dólares suponen importaciones de alimentos.

LAS CONSECUENCIAS

"Cuando se cierra una frontera o se erigen barreras al comercio se anticipan un impacto sobre los consumidores", dijo Monica Ganley, directora de Quarterra, una consultora especializada en asuntos agrícolas y comercio con Latinoamérica.



"Sin duda vamos a ver precios más altos. Esto es muy real y muy relevante para los consumidores estadounidenses", agregó.

¿Y MÉXICO?



México es el mayor importador de productos estadounidenses de combustibles refinados como el diésel y la gasolina, algunos de los cuales se transportan por ferrocarril. No quedó claro si las terminales ferroviarias se verían afectadas por los cierres.

Como los cambios en los paladares han incrementado la demanda de productos frescos y una mayor variedad, Estados Unidos ha aumentado su dependencia de México para cumplir esa necesidad. Las importaciones casi se han triplicado desde 1999, período en el cual México ha pasado de proveer menos de un tercio de productos importados al 44% actual.

Además de las paltas la mayoría de las importaciones de tomates, pepinos, moras y frambuesas proceden de México. Aunque hay otros productores de estos alimentos a nivel mundial, abrir estos canales tomaría tiempo, dijo Ganley.