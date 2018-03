Stephanie Peterson (26) fue detenida en la ciudad de New Smyrna, Florida ( Estados Unidos ), tras conocerse que presentaba cargos por mantener relaciones sexuales y fumar marihuana con su alumno de 14 años.

En la mañana de ayer, la profesora de Ciencias fue arrestada por la Policía de esa ciudad por tener un vínculo con un menor de edad, quien denunció el hecho argumentando " mi profesora me mandaba fotos desnuda y me obligaba a tener sexo. No quería que cuente a nadie sobre lo sucedido", según la Policía de la ciudad en entrevista con el diario ' The Sun '.

La mujer de 26 años confesó que la relación comenzó en noviembre del año pasado, donde ella se encargaba de recoger al menor al promediar las 11 de la noche y lo devolvía a su hogar a la 1 o 2 de la mañana.

"La profesora le compraba pipas para fumar marihuana, práctica que realizaban también juntos", confirmaron las autoridades.

Peterson trabajaba como profesora en el 'New Smyrna Beach Middle School' y se encontraba casada con el empresario, Brandon Ferri, quien al escuchar las especulaciones, inició los trámites de divorcio.



Hasta el momento, el padre de la profesora es un abogado muy conocido en New Smyrna y decidió tomar el caso de su hija. Sin embargo, nunca pensó que sería sobre un incidente sexual.