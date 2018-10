EE.UU.: Uno de los presuntos artefactos explosivos iba dirigido al ex director de la CIA No está claro por qué el paquete que iba dirigido a John Brennan fue enviado a la sede de la CNN en Nueva York, dado que no se conoce que el ex jefe de la CIA tenga algún contrato con esa cadena

El ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) John Brennan y uno de los principales enemigos políticos de Donald Trump. (Foto: EFE)