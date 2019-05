Estados Unidos planea enviar hasta 10.000 tropas a Medio Oriente

Washington. El Pentágono presentará el jueves planes a la Casa Blanca para enviar hasta 10.000 soldados adicionales al Medio Oriente en un intento por intensificar las defensas contra posibles amenazas iraníes, informaron el miércoles autoridades estadounidenses.

Los funcionarios dijeron que no se había tomado una decisión final, y que no está claro si la Casa Blanca aprobaría enviar a todos o solo algunos de los soldados solicitados. Agregaron que la medida no es en respuesta a una nueva amenaza de Teherán, sino que su objetivo es reforzar la seguridad en la región. Las tropas serán fuerzas defensivas, y también se analiza la inclusión de sistemas de misiles Patriot, más navíos y un aumento en los esfuerzos por monitorear a Irán, especificaron.

Los funcionarios hablaron a condición de guardar el anonimato porque los planes no se han anunciado oficialmente.

La reunión del jueves en la mañana se llevará a cabo en un momento en que las tensiones con Irán continúan acumulándose, y no está claro si la decisión se tomaría durante la sesión. Cualquier medida para desplegar más fuerzas al Medio Oriente marcaría un cambio en el proceder del presidente Donald Trump, quien reiteradamente ha enfatizado la necesidad de reducir la presencia de soldados de Estados Unidos en la zona.

Los funcionarios estadounidenses han proporcionado pocos detalles sobre alguna amenaza iraní, pero indicaron que en un principio involucraba a misiles cargados en pequeños buques iraníes. Esta semana los funcionarios dijeron que los misiles fueron retirados de los barcos cerca de la costa de Irán, pero persisten otras amenazas marítimas.

El envío de más soldados también podría generar interrogantes en el Capitolio. Durante las sesiones informativas a puerta cerrada del martes para el Senado y la Cámara de Representantes, los líderes de defensa dijeron a los funcionarios legislativos que Estados Unidos no quiere una guerra contra Irán, sino que desea enfriar la situación.

El secretario de Defensa interino Patrick Shanahan y el secretario de Estado Mike Pompeo dijeron a los legisladores que Estados Unidos busca disuadir, no provocar, a Irán, incluso cuando acusan a Teherán de poner en riesgo los intereses de Washington en Medio Oriente.

Fuente: AP

