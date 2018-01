La peruana Elizabeth Guzmán (44 años), delegada del Partido Demócrata por el Estado de Virginia, se convertirá, este martes, en la primera latina inmigrante que dará réplica al presidente de Estados Unidos , Donald Trump , en el Discurso del Estado de la Unión.



"Se trata de un privilegio porque hay muchos políticos con gran trayectoria que son bilingües y hablan español, pero pensaron en mí. La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi , me dijo que fue unánime, la Cámara Alta y la Cámara Baja me eligieron. Eso me enorgullece y al mismo tiempo me llena de emoción y de alegría que el Partido Demócrata reconozca que somos importantes", confiesa Guzmán en una entrevista publicada ayer en el diario El Comercio.



Trump ha sido acusado por sus detractores de usar a los inmigrantes llevados al país norteamericano por sus padres cuando eran menores de edad (conocidos como ‘dreamers’) como moneda de cambio para conseguir su ansiado muro fronterizo. Por lo que unos 800.000 inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños corren el riesgo de ser deportados.



"Voy a aprovechar parte de mi mensaje, parte de mi historia de inmigración. Voy a compartir mi historia de migrante y hacer una reflexión del primer año de Trump en el Gobierno y las cosas que ha hecho en contra de las comunidades de color, las mujeres y los inmigrantes", comentó a RPP . "Es lamentable que cuando él se refiere a los inmigrantes de este país, se refiere con desprecio".



Elizabeth Guzmán llegó a Estados Unidos con solo secundaría completa y con una hija en brazos. Durante su estancia en Norteamérica, cursó estudios en Administración y Trabajo Social. Se adscribió al partido Demócrata y es una líder política hispana.