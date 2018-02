Estados Unidos: Perro héroe recibe disparos para salvar a su dueño de ladrones

Un perro pastor alemán de nombre ' Rex', se convirtió en el nuevo héroe del estado de Washington, en Estados Unidos , luego que salvara a su dueño de unos intrusos armados que irrumpieron en su casa.

'Rex' no dudó un segundo y saltó a la acción cuando detectó a unos intrusos que intentaban ingresar a la casa de Javier Mercado, un adolescente de 16 años quien se encontraba solo.

Según Javier, alrededor del mediodía, escuchó un ruido y miró por la ventana un auto que no reconoció. Momentos después, el ruido de la puerta corrediza de vidrio rompiéndose alertó a 'Rex', que bajó las escaleras para confrontar a los intrusos, informa King5 News.

Hero dog shot protecting teen during home invasion https://t.co/KExyDE8q3ppic.twitter.com/PAfQL5MgQG — KING 5 News (@KING5Seattle) 23 de febrero de 2018

"Escuché que la puerta corredera se rompió. Mi perro corrió escaleras abajo y comenzó a ladrar y ladrar. Entonces escuché a un tipo gritar: 'El perro me mordió, coge al perro'", relató Javier, quien en ese momento cogió su teléfono celular, se escondió en el armario y llamó al 911.

"Pude escuchar a mi perro, realmente cerca de mí en el baño, solo ladrando y al hombre que sube las escaleras. Escuché un disparo y luego varios después de ese, mi perro simplemente lloró después de cada disparo que lo golpeó", agregó.

Cuando llegaron los agentes de policía, los intrusos habían desaparecido. 'Rex' increíblemente todavía estaba vivo, fue llevado a BluePearl, un hospital de mascotas de emergencia, ya que tenía heridas de bala en el cuello y en las patas traseras que requerían cirugía.

"Siento que si no fuera por él, hoy no estaría aquí contándoles esta historia", dijo Mercado, quien al no poder pagar las facturas del hospital, inició una colecta en GoFundMe, en donde la familia, los amigos y la comunidad han logrado recaudar fondos para el héroe de cuatro patas.