Kim Drawdy (30) y Lauren Drawdy (9), padre e hija respectivamente, murieron acribillados tras ser confundidos con venados en el condado de Colleton, en Carolina del Sur, Estados Unidos.

Cuatro cazadores dispararon a matar en contra de las víctimas el pasado miércoles, día en la que se celebraba Año Nuevo.

Según People en Español, ambos eran inseparables y compartían todo, incluso su afición por la caza y también por la pesca.

El hermano de Kim Drawdy habló del suceso con WCSC, quien aseguró estar devastado por la tragedia: “Cuando me lo dijeron no me lo podía creer. El corazón se me detuvo”, señaló.

Shirley Williams, amiga dela familia, señaló que “nunca debió de haber ocurrido… ¿cómo puede suceder que un simple día de caza se convierta en tal tragedia? No lo puedo entender. No sé cómo algo así pudo pasar”.

Las autopsias a los cuerpos se realizarán hoy en la Universidad Médica del Sur de Carolina.

Hasta el momento, el hecho ha sido calificado como un accidente y está bajo investigación.

En Facebook, se creó una página para recaudar fondos para el funeral de Kim y Lauren. Hasta el último viernes, ya se habían recaudado casi US$4 mil.