Novia del tirador de Ohio: "En la primera cita me mostró el video del ataque a una sinagoga"

Al conocerse la identidad del perpetrador de la reciente masacre en Ohio , Estados Unidos, sucedida la madrugada del domingo pasado, los que conocían al tirador no se mostraron sorprendidos debido a que este ya presentaba un comportamiento perturbador.

Connor Betts fue descrito por los que lo conocían como un sujeto perturbado, que gustaba hablar con frecuencia de asesinatos y masacres, e incluso había creado dos escalofriantes listas que alarmaron a su colegio: una lista de personas a las que quería asesinar y otra de mujeres a las que quería violar sexualmente.

Pero quien sorprendió por sus declaraciones fue la exnovia de Betts, Adelia Johnson, quien explicó a NBC que el hombre llevaba tiempo luchando contra una enfermedad mental.

"No tuvo nada que ver con una cuestión de raza, y tampoco de religión. Fue un hombre que sufría y que no recibió la ayuda que necesitaba", refirió Johnson.

Betts le contó que le habían diagnosticado trastorno bipolar, y posiblemente un trastorno obsesivo compulsivo (TOC), cuando se conocieron en un colegio comunitario. La razón que los unió fue que ambos luchaban contra enfermedades mentales.

MACABRA PRIMERA CITA



Incluso ella recordó su primera cita con Betts, y las señales de que algo no andaba del todo bien con él. En aquella salida este le había enseñado un video de la masacre en la sinagoga de Pittsburgh, Pensilvania, donde murieron 11 personas, y después la llevó a un campo de tiro.

En dos ocaciones Betts sostuvo la pistola y la colocó en su boca, preparado para apretar el gatillo, como emulando un suicidio. Según Johnson que la policía le disparara el domingo pasado era "exactamente lo que él quería".

"La gente vive cada día perfectamente bien teniendo una enfermedad mental. Yo incluida. Pero el sacó el palo más corto… no tuvo ningún sistema de ayuda", agregó Johnson.

Otra de las novias de Betss, Lyndsi Doll, reveló que él tenía miedo de lo que era capaz de hacer ya que sufría alucinaciones y escuchaba voces.

"Él me lloraba a veces y me contaba que tenía miedo de sí mismo y temía que fuera a herir a alguien algún día. Ahora resulta inquietante", refirió a The Washington Post.

LA MASACRE PUDO EVITARSE



Por su parte, Jessica Masseth, una ex compañera del perpetrador, reveló a través de su cuenta de Facebook que el tiroteo pudo haberse evitado si la policía hubiera tenido en cuenta su denuncia en 2012.

"Esto se podría haber prevenido hace 10 p**os años, cuando yo hice aquella llamada, cuando me entrevistó la policía y cuando le conté a la escuela", escribió en su perfil de la red social.

Ella denunció a la policía que Betts había escrito en los baños de la escuela una lista con los nombres de las chicas a las que quería agredir sexualmente. Lista en la que aparecía su nombre.

"La escuela nos falló. La policía nos falló. Él habló y escribió sobre violar, decapitar, y simplemente destruir por completo a todos los que aparecían en esa lista, incluyéndome a mí... A ninguno de nosotros nos sorprendió lo que ocurrió. Mi madre me llamó para decirme su nombre, y yo le dije, 'Tiene sentido'. Si Bellbrook High School se lo hubiera tomado más seriamente. Si la policía lo hubiera tratado como debería haberlo tratado… Hay niveles de errores que apestan", agrega.

Ese año la policía abrió una investigación, pero al poco tiempo Connor Betts estaba nuevamente paseando por los pasillos de la escuela, hecho que generó miedo en el resto de sus compañeros.

años después, Connor Betts junto a su hermana Megan Betts y su mejor amigo Charles "Chace" Beard, iniciarían un tiroteo en una zona de bares y restaurantes en la ciudad de Dayton. En este ataque perdería la vida al ser abatido por la policía, junto a su hermana.