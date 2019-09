En uno de los casos médicos más raros de los últimos tiempos. Jenna Evans, una mujer de California explicó a través de Facebook cómo un terrible sueño se convirtió en realidad: se tragó su anillo de compromiso.

La joven y su prometido, Bobby Howell, escapaban de unos ladrones mientras viajaban en un tren de alta velocidad en California, Estados Unidos. Cuando se vieron acechados por los criminales, la mujer decidió tragarse la sortija tomando un vaso con agua para que no le robaran.

Sin embargo, lo que era un sueño fue parte realidad. “He tragado mi anillo de compromiso en mi sueño el martes por la noche. Pensé que estaba soñando, así que volví a dormir”, contó Jenna en su cuenta de Facebook.

Incluso, Jenna Evans se preguntó si realmente se había pasado la sortija. “Desperté a Bob Howell y le dije que me había tragado mi anillo de compromiso. No creo que me haya creído en seguida. Nos reímos bastante duro durante alrededor de una hora y media, hasta llamé a mi mamá para contarle”, refirió.

Ya con la luz del día, vio que el anillo había desaparecido. Al ir al hospital tuvo la respuesta: la radiografía mostraba que lo tenía en su interior.

“El médico ordenó una radiografía y parecía bastante sorprendido cuando regresó con un segundo doctor y me mostró que, efectivamente, mi anillo estaba justo en mi estómago. Definitivamente podía sentirlo en mis entrañas, estaba empezando a doler mucho y nos ponía nerviosos”.

Los médicos decidieron que era mejor que el regreso del aro no volviera de “forma natural” con Evans expulsándolo. En cambio, la mujer finalmente tuvo una endoscopia, un procedimiento en el que un médico usa un tubo flexible con una cámara para ver el revestimiento del tracto gastrointestinal.

(Facebook)

La pareja, que se conoció hace más de cinco años, planea pasar por el altar en Texas, donde Evans nació.

Mientras tanto, los médicos le recomendaron ver a un especialista en sueño, un consejo que piensa cumplir.