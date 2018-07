Lo que empezó como un día cualquiera en la vida de Nancy Shore culminó en uno de los episodios más terroríficos de su vida.

La mujer regresaba a casa luego de asistir a la iglesa en agosto del 2012 cuando de repente fue abordada por un sicario que la esperaba para matarla. Todo ocurrió en Texas, Estados Unidos .

Recibió un disparo en la cabeza y estuvo a punto de pasar a mejor vida, pero el destino le permitió continuar y enterarse que, para su sorpresa, el hombre que intentó matarla había sido contratado por su marido.

"Realmente tuvimos un matrimonio increíble", contó Shore, de 57 años, a la cadena de noticias de la BBC. Agregó que a pesar de tener altibajos, nunca sufrieron una real crisis, pues siempre trabajaban juntos para solucionar cualquier problema.

El matrimonio de Shore con Frank Howard se remonta a 1983. Las actitudes cariñosas y gentiles de su marido nunca le hicieron creer que el hombre que había jurado amarla "hasta que la muerte los separe" habría planeado una emboscada contra ella.

Frank Howard. (Archivo BBC) Frank Howard. (Archivo BBC)

Fue luego de la partida de sus hijos que su esposo empezó a cambiar su actitud, por lo que Shore describe la situación como "un distanciamiento".

EL DÍA FATAL

La tarde del 18 de agosto de 2012 transcurría con normalidad hasta que llegó a casa. "Entré en mi garaje y de repente había un hombre con su brazo alrededor de mi cuello y una pistola en la cabeza", narró al medio británico.

Contó que el hombre le pidió su cartera y ella se resistió a dársela. En un momento del forcejeo, Shore y su atacante terminaron frente a frente.

"Estaba lo suficientemente cerca de él como para golpearlo en el pecho con mi cartera y cuando lo hice grité: '¡Jesús sálvame!' y él inmediatamente me disparó en la cabeza y caí", explica.

Inconsciente, en el suelo, Nancy no pudo evitar que su agresor huya con la cartera. Curiosamente, el sujeto no se llevó su automóvil sino que salió corriendo. Cuando Shore recuperó el conocimiento, respiraba con dificultad y padecía un dolor insoportable.

"Cuando recuperé la conciencia pensé que iba a morir y fue entonces cuando Dios me habló y me dijo: 'Levántate'. Me dio la fuerza física para levantarme", describe la víctima a la BBC.

La tragedia solo estaba por iniciar. Shore fue llevada a una clínica local, mientras que sus hijos eran informados del ataque, noticia que también llegó a oídos de Frank, quien se encontraba devastado.

Pero la Policía revelaría luego que Frank le fue infiel a su mujer por cerca de tres años y que, al parecer, para mantener esta relación paralela, había estado malversando fondos de uno de sus clientes, por un monto cercano a los 30 millones de dólares.

No solo ello, Frank había estado pagándole a una pandilla por varios meses para que se concrete el asesinato de su esposa. El hombre fue sentenciado a cadena perpetua y solo podría acceder a la libertad condicional luego de 30 años, tiempo para el cual tendría alrededor de 85 años.

Frank no tuvo el perdón de la justicia tal vez, pero sí el de su esposa. "Aún lo amo", admite.

"Todavía lo amaba en ese momento y tengo que decir que todavía lo amo. No en el sentido romántico, sino en el amor que siento por él por ser el padre de mis hijos. Siempre estará ese amor", se reafirma.

La recuperación de Nancy sorprendió a los médicos locales y luego de ser dada de alta, ella no ha vuelto a ver a su marido ni visitarlo en prisión. Ahora, ella vive feliz con sus hijos y no guarda ningún tipo de rencor.