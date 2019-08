Estados Unidos: mujer hizo que su hijastra se case de su violador cuando salió embarazada a los 13 años

"Mi madrastra me obligó a casarme con mi violador cuando quedé embarazada", así narra los abusos y terribles episodios que vivió durante su adolescencia Dawn Tyree, en California, Estados Unidos.

En conversación con el programa ' C & I's I Was A Child Bride', la mujer, quien nunca conoció a su madre biológica, señaló que su padre siempre dejó en claro que no la ayudaría a escapar del abuso.

Dawn Tyree reveló que, desde temprana edad, su padre la dejaba encargada con distintos familiares y fue uno de estos quien empezó con los abusos sexuales.

Luego, el padre de Dawn se casó nuevamente y, en lugar de encontrar un figura materna, su madrastra le dijo que no estaba dispuesto a criar más hijos, ya que era madre de dos adultos.

"La primera vez que la conocí, ella me hizo saber que sus dos hijos eran adultos y que no tenía intenciones de criar a otro hijo", cuenta.

Cuando tenía 11 años, su padre y su madrastra compraron una casa en Texas para comenzar una nueva vida y negocio juntos. Increíblemente, la pareja dejó a Dawn en la casa de California para que terminara su sexto grado en la escuela.

En tanto, su madrastra se lo ocurrió la idea de hacer que un amigo varón de aproximadamente 30 años se mudara a la vivienda para cuidar a Dawn: así fue como empezó una nueva pesadilla que marcaría su vida.

Con la ausencia de su padre y madrastra, el hombre abusó en repetidas ocasiones de Dawn, pero esta se esperanzaba en terminar el año escolar para viajar a Texas y dejar atrás su horrible vida.

Como si se tratase de una broma, su madrastra invitó a su abusador a mudarse con ella a Texas para que él pudiera continuar "cuidando de ella".

A los 13 años, Dawn Tyree salió embarazada de su violador y su madrastra le hizo creer que la única solución era casarse con él.

“Mis padres, yo y mi abusador nos sentamos a cenar una noche, y él les dijo que estaba embarazada y les hizo saber que él era el padre. Mi padre se levantó y salió de la casa. No dijo nada. (...) Me hicieron saber que la mejor opción vivir como una madre y esposa felizmente casada", detalla.



En 1985, con el consentimiento de sus apoderados, Dawn se casó con un hombre de 32 años y nadie cuestionó el hecho de que solo tenía 13 años.

“La única persona feliz era mi abusador. No recuerdo haber firmado ningún documento legal. La firma de mi padre fue suficiente para casarme. Nadie pestañeó. Fue como una transacción comercial ", acotó.

"ERES MADRE Y ESPOSA"

Empacando para regresar a California con su abusador y ahora espoo, Dawn puso algunos animales de peluche en el auto, pero su madrastra le dijo algo que hasta ahora recuerda con lástima.

“Salió y los sacó, diciendo: 'Ya no los necesitas en tu vida. Eres madre y esposa'”, recuerda.

“El matrimonio fue una forma de encubrir la violación y evitar cualquier investigación de servicios infantiles y cualquier cargo de negligencia contra mis padres. Y era una forma de mantener a mi esposo fuera de prisión", precisa.

Tras el nacimiento de su hijo Chris, Dawn encontró un refugio y experimentó un sentimiento indescriptible. “Cuando él salió del útero en mis brazos, fue una cantidad infinita de amor lo que experimenté por primera vez en mi vida. Fue profundo", señala.

No obstante, al salir por segunda vez embarazada (esta vez de una niña), Dawn decidió abandonar a su abusador. "Me dijo que no tenía cuenta bancaria ni diploma de escuela secundaria y que no podría abrirme mi propio camino. Que tenía total control sobre mí", recuerda.

Con 16 años, Dawn encontró una casa compartida, regresó a la escuela y trabajó medio tiempo para sobrevivir. Además, se vio obligada a luchar por la custodia de sus hijos, ya que su abusador intentó recuperarlos al denunciarla como una "madre no apta".