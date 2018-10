Washington. Los demócratas en el Congreso de Estados Unidos acusaron al presidente de su país, Donald Trump , de haber consentido la violencia y de haber dividido al país, tras revelarse que se enviaron paquetes explosivos a figuras de alto rango de su partido.

"El presidente ha consentido la violencia física y ha dividido a los estadounidenses con sus palabras y con sus acciones", señalaron en un comunicado la líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el representante de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer.

A través del comunicado se mencionó que Trump ha expresado su apoyo a "un congresista que agredió a un periodista, a los neonazis que provocaron la muerte de una mujer en Charlottesville, a dictadores del mundo entero que asesinan a sus propios ciudadanos y se ha referido a la prensa libre como el enemigo del pueblo".

Recordemos que las autoridades interceptaron paquetes sospechosos de contener explosivos enviados a prominentes demócratas, como la excandidata presidencial Hillary Clinton y el expresidente Barack Obama.

Trump consideró "atroces" los intentos de ataque contra destacadas figuras demócratas e instó al país a "unirse" para rechazar los "actos o amenazas de violencia política".

"Estamos extremadamente enfadados, disgustados, infelices sobre lo que ha ocurrido esta mañana, y llegaremos al fondo de esto", dijo Trump al comienzo de un discurso en la Casa Blanca sobre la crisis de adicción a los opiáceos en EE.UU.

Trump no mencionó explícitamente al ex presidente Barack Obama, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton ni ninguno de los otros objetivos de los paquetes sospechosos que fueron interceptados en las últimas horas.

