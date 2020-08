California [AP]. Los bomberos que luchan contra tres incendios forestales masivos en el norte de California (Estados Unidos) se recuperaron del clima la madrugada del lunes cuando aumentó la humedad y no hubo regreso de la avalancha de rayos que encendieron los infiernos una semana antes.

Se levantó una advertencia sobre iluminación seca y ráfagas de viento que podrían provocar más incendios para el Área de la Bahía de San Francisco y los comandantes de bomberos aliviados informaron que el clima estaba ayudando a sus esfuerzos.

“La madre naturaleza nos ha ayudado bastante”, dijo Billy See, comandante de incidentes del California Department of Forestry and Fire Protection.

California ha tenido más de 13,000 rayos desde mediados de agosto y más de 600 incendios forestales en todo el estado han quemado más de 1.2 millones de acres, o 1,875 millas cuadradas (4,856 kilómetros cuadrados), dijo Daniel Berlant, subdirector adjunto de California Department of Forestry and Fire Protection, conocida como Cal Fire.

Más de 1.200 edificios han sido destruidos y se han desplegado 14.000 bomberos, dijo.

Los tres grandes incendios alrededor del área y muchos otros en todo el estado han puesto a casi 250,000 personas bajo órdenes y advertencias de evacuación y las autoridades renovaron las advertencias para los propietarios ansiosos de mantenerse alejados de las zonas de evacuación.

Seis personas que regresaron a un área restringida al sur de San Francisco para revisar sus propiedades fueron sorprendidas por el fuego y tuvieron que ser rescatadas, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de San Mateo.

El número de muertos por los incendios llegó a siete durante el fin de semana después de que las autoridades que luchaban contra un gran incendio en las montañas de Santa Cruz, al sur de San Francisco, anunciaron el descubrimiento del cuerpo de un hombre de 70 años en un área remota llamada Last Chance.

Había sido reportado como desaparecido y la policía tuvo que usar un helicóptero para llegar al área de unas 40 casas fuera de la red al final de un camino de tierra empinado y ventoso al norte de la ciudad de Santa Cruz.

El área estaba bajo una orden de evacuación y el subjefe de la oficina del alguacil del condado de Santa Cruz, Chris Clark, dijo que el descubrimiento del cuerpo del hombre era un recordatorio de lo importante que era para los residentes evacuar las zonas de peligro de incendio.

“Este es uno de los períodos más oscuros en los que hemos estado con este incendio”, dijo.

El incendio de Santa Cruz es uno de los tres “complejos” o grupos de incendios que arden en todos los lados del Área de la Bahía de San Francisco. Todos fueron iniciados por un rayo.

El equipo de bomberos avanzó lentamente luchando contra las llamas durante el fin de semana, que incluyó un descanso en el clima inusualmente cálido y poco viento.

Un incendio en la región vinícola al norte de San Francisco y otro sureste de la ciudad en una semana se han convertido en dos de los tres incendios más grandes en la historia del estado, y ambos han quemado más de 500 millas cuadradas (1,295 kilómetros cuadrados).

El incendio de la región vinícola ha sido el más mortífero y destructivo, con cinco muertes y 845 casas y otros edificios destruidos. Tres de las víctimas se encontraban en una vivienda que estaba bajo orden de evacuación.

Los funcionarios que inspeccionan mapas en los centros de comando están asombrados por el gran tamaño de los incendios, dijo el portavoz de Cal Fire, Brice Bennett.

"Se puede superponer la mitad de uno de estos incendios y cubre toda la ciudad de San Francisco", dijo Bennett el domingo.

En el sur de California, un incendio de 11 días se mantuvo estable a poco menos de 50 millas cuadradas (106 kilómetros cuadrados) cerca del lago Hughes en las montañas del norte del condado de Los Ángeles. El terreno accidentado, el clima cálido y la posibilidad de tormentas eléctricas con rayos desafiaron a los bomberos el domingo.

Las autoridades dijeron que su esfuerzo de extinción de incendios en Santa Cruz se vio obstaculizado por personas que se negaron a evacuar y aquellos que estaban usando el caos para saquear. El alguacil del condado de Santa Cruz, Jim Hart, dijo que 100 oficiales estaban patrullando y que cualquier persona que no esté autorizada a estar en una zona de evacuación será arrestada.

