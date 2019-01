Ex directivo de Starbucks anuncia que postulará a la presidencia de Estados Unidos 

El multimillonario ex presidente de la cadena de cafeterías Starbucks, Howard Schultz, anunció su intención de ser candidato presidencial en Estados Unidos en 2020 para desbancar al mandatario Donald Trump.

"Estoy pensando seriamente en postularme a la presidencia", dijo Schultz al programa de la CBS "60 Minutes".

Schultz, quien se define como "un demócrata de toda la vida", manifestó que prevé competir "como un centrista independiente por fuera del sistema bipartidista".

Según Schultz, de 65 años, el país atraviesa un momento de gran fragilidad.

Trump no solo "no califica para ser presidente", sino que los republicanos y los demócratas "no hacen" lo "necesario en nombre del pueblo estadounidense", y en cambio están embarcados "en la política de la venganza", aseguró.

Schultz creció en un barrio de clase trabajadora en la ciudad de Nueva York, pero hizo su fortuna en el estado de Washington, en la costa Oeste, donde se mudó en la década de 1980 y convirtió a Starbucks en un gigante global.

El multimillonario culpó al oficialismo y a la oposición de la deuda estadounidense de 21,5 billones de dólares, que describió como "un ejemplo imprudente" del "fracaso de su responsabilidad constitucional".

Schultz desestimó los temores de que su candidatura podría dividir el voto de la oposición y dar lugar a un segundo mandato para Trump. "Quiero ver ganar al pueblo estadounidense. Quiero ver ganar a Estados Unidos", afirmó a CBS.

Julian Castro, precandidato demócrata a la presidencia, declaró a CNN que si Schultz se postula "le dará a Donald Trump más esperanzas de ser reelegido".

"No creo que eso sea lo mejor para nuestro país", agregó.

Los candidatos independientes en Estados Unidos no suelen tener probabilidades reales de triunfo y han contribuido a desviar votos.

En 1992, las adhesiones del multimillonario conservador Ross Perot propiciaron que el republicano George H.W. Bush entregara la presidencia al demócrata Bill Clinton.

Y los demócratas culpan al defensor de los consumidores Ralph Nader por restarle votos al demócrata Al Gore en las elecciones del 2000, permitiendo que el republicano George W. Bush se convirtiera en presidente. Nader rechaza esa acusación.

Fuente: AFP