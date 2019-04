¿Por qué esta foto de una niña es considerada la mejor del 2018?

La conmovedora imagen de una pequeña hondureña llorando, con la mirada puesta en su madre mientras es registrada por un agente de fronteras de Estados Unidos, logró el jueves el premio a la foto del año en el prestigioso World Press Photo .

Esta imagen tomada en junio de 2018 por John Moore, fotógrafo de Getty, muestra a Sandra Sánchez y a su hija Yanela en el momento de ser detenidas por la policía tras cruzar ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos.

Los miembros del jurado estimaron que la foto, que dio la vuelta al mundo, ilustra " una violencia de otro tipo, que es psicológica".

Ante la consternación provocada por la imagen, las autoridades estadounidenses tuvieron que precisar que Yanela y su madre no figuraban entre los miles de inmigrantes separados de sus hijos a su llegada a Estados Unidos.

" Sin embargo, la reacción general contra esta práctica polémica llevó al presidente Donald Trump a revisar su política en junio pasado", declararon los jueces del concurso con sede en Ámsterdam.

John Moore, ganador de los premios World Press Photo 2019, recibe el premio del Príncipe Constantijn de Holanda frente a su foto ganadora "Crying Girl on the Border". (Foto: AFP) John Moore, ganador de los premios World Press Photo 2019, recibe el premio del Príncipe Constantijn de Holanda frente a su foto ganadora "Crying Girl on the Border". (Foto: AFP) John Moore, ganador de los premios World Press Photo 2019, recibe el premio del Príncipe Constantijn de Holanda frente a su foto ganadora "Crying Girl on the Border". (Foto: AFP)

- "Miedo en sus rostros" -

John Moore fotografiaba a agentes de fronteras la noche del 12 de junio, en el corazón del valle de Río Grande, cuando detuvieron a un grupo de personas que trataban de atravesar la frontera.

" Pude ver el miedo en sus rostros, en sus ojos", dijo el fotógrafo a una radio estadounidense.

En la ceremonia de entrega de premios en Ámsterdam, Moore dijo a la AFP: " Quería contar una historia diferente".

" Para mí fue una oportunidad de mostrar una visión de la humanidad que a menudo solo se relaciona con las estadísticas", dijo el fotógrafo de 51 años.

" Creo que un problema como este, los problemas de inmigración, resuenan no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo", dijo Moore a varios cientos de invitados en los premios.

- Caravana de emigrantes -

El tema sensible de la inmigración también se destacó en la categoría "Premio World Press Photo Story of the Year" (Premio World Press Photo a la historia del año).

Los jueces eligieron una serie de fotos tomadas en octubre de 2018 por el fotógrafo Pieter Ten Hoopen, que describen el viaje de muchas familias que salieron de Honduras en una caravana para llegar a Estados Unidos.

Estas fotos " reflejan un elevado sentido de la dignidad", dijo uno de los miembros del jurado.

Ten Hoopen dio las gracias a las familias de emigrantes, afirmando que sin ellos el premio no hubiera sido posible.

Este año, los jueces seleccionaron a los ganadores de entre 78.800 instantáneas de más de 4.730 fotógrafos de todo el mundo, según los organizadores.

Tres fotógrafos de AFP fueron recompensados en diferentes categorías.

John Wessels logró un segundo y un tercer premio, mientras que Brendan Smialowski y Pedro Pardo lograron también terceros premios.

Establecido en Kinshasa, la serie de fotos de Wessels de las elecciones congoleñas del año pasado obtuvo el segundo premio en la categoría de Noticias Generales (capítulo "series"), mientras que su serie de imágenes sobre un brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo quedó en tercer lugar en la misma categoría.

Smialowski y Pardo ocuparon el tercer lugar en las categorías Noticias generales y Noticias puntuales, con instantáneas únicas. El primero con una foto del presidente estadounidense Donald Trump llevando de la mano al francés, Emmanuel Macron, y el segundo con una de inmigrantes que trepaban por la valla fronteriza entre México y Estados Unidos, respectivamente.

El año pasado, Ronaldo Schemidt, de la AFP, obtuvo el máximo honor, ganando el World Press Photo Award con una imagen de un manifestante venezolano en llamas.

Fuente: AFP