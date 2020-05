Una expropietaria de un club en Minneapolis reveló que tanto George Floyd como el oficial de policía visto arrodillado sobre su cuello, identificado como Derek Chauvin, habían trabajado juntos en la seguridad de su negocio hasta el año pasado.

Derek Chauvin, el oficial que ya fue despedido del Departamento de Policía de Minneapolis después de que apareciera un indignante video arrodillado sobre el cuello de Floyd, momentos antes de morir, fue un empleado del club El Nuevo Rodeo.

En este establecimiento se encargaba de la seguridad junto al ahora fallecido George Floyd.

“Chauvin fue nuestro policía fuera de servicio durante cerca de 17 años que estuvimos abiertos”, dijo Maya Santamaría a KSTP-TV .

Santamaría dijo que no está segura de si los dos hombres se conocían, ya que había unas dos docenas de guardias de seguridad, incluidos oficiales fuera de servicio, trabajando en su club en una noche determinada. Pero ella reveló que hubo ocasiones en que habrían estado trabajando en el mismo evento.

“Estaban trabajando juntos al mismo tiempo, es solo que Chauvin trabajaba afuera y los guardias de seguridad estaban adentro”.

Según Santamaría, Chauvin tenía una tendencia a mostrar su temperamento y reaccionar de forma exagerada ante las situaciones. “A veces tenía muy poca paciencia y parecía asustado”, dijo.

“Cuando había un altercado, siempre recurría a sacar su maza y pimienta rociando a todos de inmediato, incluso si sentía que era injustificado”, agrega.

En este archivo del 25 de mayo de 2020 se muestra al oficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, durante el arresto de George Floyd. (Darnella Frazier / Facebook / AFP).

¿SE HABRÁN RECONOCIDO?

Santamaria se pregunta ahora si el incidente del lunes podría haber resultado diferente si Chauvin hubiera reconociera a Floyd de sus días trabajando en su club.

“¿Qué pasaría si él pudiera haber dicho:’ Oye, hombre, tú y yo trabajamos juntos en casa de Maya? ¿Te acuerdas de mí?”, se preguntó.

Como se sabe, Floyd se mudó a Minneapolis desde Houston en algún momento alrededor de 2014 y también había trabajado como portero de un restaurante cercano, el Conga Latin Bistro.

Santamaría dijo que inicialmente no reconoció a ninguno de los hombres en el ahora infame video que muestra a Chauvin arrodillado en el cuello de Floyd.

“Mi amigo me envió (el video) y dijo que este (Chauvin) es tu chico que solía trabajar para ti y yo dije:” No es él... Y luego hicieron el primer plano y fue entonces cuando dije: 'Oh, Dios mío, ese es él’", reveló Santamaría.

“No reconocí a George como uno de nuestros tipos de seguridad porque se veía realmente diferente acostado así”, agregó.

El club que fue propiedad de Santamaría durante unas dos décadas se vendió recientemente. El edificio en el que ambos hombres trabajaron juntos se encuentra a solo dos cuadras al este del Tercer Recinto del Departamento de Policía de Minneapolis, que fue incendiado por los manifestantes cuando los oficiales huyeron del edificio en sus patrullas.

VIDEO RELACIONADO

TE PUEDE INTERESAR