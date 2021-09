La muerte de Gabby Petito ha conmocionado a un grupo de personas en Salt Lake City, Estados Unidos, que se reunió el miércoles por la noche para llorar a la joven de 22 años, quien realizó con su prometido, Brian Laundrie, un “road trip” por el país.

De acuerdo a los testigos, la youtuber y su novio estaban recorriendo los diversos parques nacionales por el oeste de EE. UU. hasta que se detuvieron en un restaurante donde fueron captados sosteniendo una pelea “agresiva”.

Serena Chávez, organizadora de la vigilia, aseguró que Petito era una amante de la naturaleza pese a nunca haber vivido en Utah. “No te olvidaremos. No dejaremos que tu luz se apague (…) Recordaremos a otras mujeres o niños desaparecidos. Sus familias están devastadas y solo puedo imaginar por lo que está pasando la familia de Gabby”, dijo a CNN.

El cuerpo de la joven fue encontrado el pasado domingo en un área de campamento en el Bosque Nacional Bridger-Teton en Wyoming, tras ser reportada como desaparecida el 11 de septiembre luego de que Brian Laundrie retornara a Florida sin su acompañante.

WWAY, afiliada de CNN, pudo corroborar que Gabby Petito desempeñó labores de anfitriona en Smoke on the Water en Wilmington, ubicado en Carolina del Norte, donde sus compañeros tuvieron buenos recuerdos de ella porque hizo que todos se sintieran queridos.

“Ella no es solo un nombre. Ella no es solo un caso. Ella era una persona, y era muy especial para mucha gente y muchos de nosotros aquí”, declaró Lara Witschen, gerente general del establecimiento. “Ella era un alma buena, un buen espíritu y tocó muchas vidas. Por eso queremos que sea recordada”.

Nuevos detalles del caso

Gabby Petito y Brian Laundrie protagonizaron un incidente en los exteriores de un restaurante, dijo una pareja de Louisiana que vacacionaba en Jackson, Wyoming, durante el mes de agosto.

En diálogo con CNN, Nina Angelo relató que vio una “conmoción” durante la salida de Petito y Laundrie del establecimiento llamado The Merry Piglets Tex-Mex el pasado 27 de agosto: la youtuber estaba llorando y su acompañante mostraba un rostro enojado. Sin embargo, no hubo violencia ni altercado físico entre los novios.

Asimismo, una gerente de The Merry Piglets también comentó al medio que presenció “un incidente” en el restaurante y se comunicó con el FBI para reportar la situación, pero que no podía mostrar pruebas porque el local no contaba con cámaras de seguridad.

“Para proteger la privacidad, no comentamos sobre los contactos que el FBI tiene o no ha tenido con ningún individuo”, apuntó un portavoz del FBI cuando fue consultado si la entidad recibió un aviso sobre la presencia de Petito y Laundrie en The Merry Piglets.

Se conoce que la madre de Gabby Petito mantuvo comunicación por última vez con su hija el pasado 27 de agosto tras recibir un extraño mensaje de texto, según reportó la policía de Florida mediante una declaración jurada, agregando que la víctima había dejado de publicar fotografías en sus redes sociales del “road trip” que estaba realizando por Estados Unidos.

