En Estados Unidos se debate la presencialidad en los institutos educativos. También si las diferentes medidas de seguridad sanitarias son adecuadas para proteger a los niños y jóvenes estudiantes en su retorno a clases presenciales. Un porcentaje de los 175 médicos encuestados por The New York Times coincidió en que el uso universal de tapabocas es la medida de seguridad primordial para retomar las aulas, otro grupo reafirmo la respuesta acotando que no es necesaria la vacuna entre los menores, pero sí el distanciamiento físico, la ventilación adecuada y evitar actividades grupales numerosas.

Por otro lado, Uzma Hasan, jefa de división de enfermedades infecciosas pediátricas en RWJBarnabas Health en Nueva Jersey, exclamó que “La crisis de salud mental causada por el cierre de las escuelas será una pandemia peor que la covid”.

Los expertos quienes avalan las respuestas eran miembros de los siguientes tres grupos: la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Pediátricas, la Colaborativa en Ciencias de Decisión para la Salud Infantil y el grupo de subespecialidad en epidemiología, salud pública y evidencia de la Academia Estadounidense de Pediatría.

En el sondeo en donde también participaron científicos quienes en su mayoría eran médicos o tenían título en epidemiología o salud pública, la mayoría trabajaba en universidades y participan de estudios clínicos muy relacionados a la pandemia. Asimismo, de acuerdo con las métricas expuestas por el medio de comunicación estadounidense entre el 48 y 72% de los expertos afirmaron que la propagación del virus en una comunidad no es un indicador de si las escuelas debieran estar abiertas, según como lo maneja los distritos escolares de Estados Unidos. Las escuelas solo deben cerrar cuando hay casos de COVID-19 en la escuela en sí, dijeron casi todos.

“No hay situación en la que las escuelas no puedan abrir a menos de que exista evidencia de transmisión dentro de la escuela”, dijo David Rosen, médico y profesor asistente de enfermedades pediátricas infecciosas en la Universidad de Washington en San Luis, Misuri.

Asimismo, Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dieron a conocer las nuevas recomendaciones para la operación segura de las escuelas y el gobierno de Joe Biden ha priorizado la apertura. Pero existen otros puntos de vista evidenciados en la encuesta, como el de Leana Wen, médica de urgencias y profesora visitante de política de salud en la Universidad George Washington quien menciona al NY Times que “Si queríamos que las escuelas reabrieran de forma segura, debimos hacer más esfuerzos como sociedad para mantener bajas las tasas de transmisión y para invertir recursos en las escuelas”.

Más de dos terceras partes de los que respondieron el sondeo dijeron que tenían hijos en edad escolar y la mitad tenía hijos que acudían a la escuela al menos parte del tiempo. Sobre todo, era más probable que apoyaran la apertura de sus propias escuelas.

Seguridad sanitaria

La mitad de los participantes coincidieron que la medida de seguridad primordial es requerir cubrebocas para todos. Todos los que respondieron la encuesta dijeron que las mascarillas eran importantes y muchos dijeron que se trataba de una solución simple.

“Lo que funciona en el cuidado a la salud, los cubrebocas, funcionará en las escuelas”, dijo Danielle Zerr, profesora y jefa de la división de enfermedades infecciosas pediátricas en la Universidad de Washington. “¡Los niños son buenos para usar mascarillas!”.

Con el uso universal de cubrebocas, “la transmisión en las escuelas se mantendrá cercana a cero y los grupos pequeños serán innecesarios”, dijo Jeanne Ann Noble, doctora de medicina de urgencias y directora de la respuesta covid de la Universidad de California, campus San Francisco.

Los expertos, también concuerdan que, entre las estrategias para reabrir las escuelas, el distanciamiento es la estrategia adecuada para mantener a los estudiantes y personal a salvo. Sin embargo. Expresan una profunda preocupación por riesgos que enfrentan los estudiantes cuando se quedan en casa, entre ellos depresión, hambre, ansiedad, aislamiento y pérdida de aprendizaje.

“El aprendizaje y la salud emocional y, en algunos casos, física de los niños se ven gravemente afectados por estar fuera de la escuela”, dijo a título personal Lisa Abuogi, pediatra de emergencias de la Universidad de Colorado. “Paso parte de mi tiempo clínico en Urgencias, y la cantidad de angustia mental que estamos viendo en los niños relacionados con las escuelas es increíble”.

Salud mental en peligro

Más de la mitad de los expertos en enfermedades pediátricas infecciosas dijeron que si las escuelas se abren parcialmente el límite debería ser el quinto grado. Pero, muchos lamentaron los efectos a largo plazo de un año de aislamiento extremo para los adolescentes.

A pesar de que los médicos encuestados se especializan en la salud física infantil, la gran parte concluyó que los riesgos a la salud mental, las habilidades sociales y la educación superan el peligro del coronavirus, pues limitar el tiempo que los estudiantes pasan en la escuela aumentaba otros riesgos como impedir el desarrollo social de los niños, interrumpir las rutinas familiares y aumentar la posibilidad de que los niños se expongan a un grupo más grande de personas fuera de la escuelas.

La doctora Susan Lipton, jefa de infectología pediátrica en el Hospital Sinai de Baltimore, dijó al New York Times que las oportunidades futuras de los estudiantes, “son boicoteadas si no cuentan con las mejores clases, interacción y maestros inspiradores que se convierten en mentores, clubes, deportes y otros modos de destacar”.

