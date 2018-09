Estados Unidos

Dos fuentes de Woodward acusaron de inexacto el perfil que hace de Trump en su libro El ex consejero Rob Porter y el antiguo asesor económico Gary Cohn emitieron un comunicado criticando algunos aspectos del libro "Fear: Trump in the White House".

