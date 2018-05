El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , informó que impuso “ciertas condiciones” a Corea del Norte para que se realice su reunión con Kim Jong-un . “Si no las conseguimos, no tendremos reunión”, declaró el mandatario a la prensa.

El republicano no explicó cuáles eran esas condiciones y reconoció que existe “una posibilidad muy significativa” de que su encuentro con Kim no se realice el 12 de junio. Empero, agregó que si no se reúnen en esa fecha, “quizá ocurra más tarde, quizá en un momento diferente”, expresó.

En tanto, Trump prometió que si llega con Kim a un acuerdo de desnuclearización, garantizará su permanencia en el poder.

“Kim estará seguro, será feliz y su país será rico. Corea del Sur, China y Japón, he hablado con todos ellos y estarían dispuestos a ayudar y creo que a invertir grandes cantidades de dinero para ayudar a que Corea del Norte sea grande”, agregó el presidente estadounidense.