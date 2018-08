Estados Unidos: Diarios denuncian las “amenazas” de Donald Trump

Más de 300 diarios de EE.UU. publicaron editoriales, de manera coordinada, para “defender la libertad de prensa”. El pronunciamiento denunció los continuos ataques del presidente Donald Trump a medios de comunicación, a los que acusa de reportar “información falsa” y de ser “enemigos del pueblo estadounidense” ante cualquier noticia que considere incómoda.

“La grandeza de EE.UU. depende del papel de una prensa libre que puede decir la verdad a los poderosos”, señaló el editorial de The Boston Globe, diario que impulsó la iniciativa. Asimismo, subrayó que los ataques de Trump son “peligrosos” para la libertad de prensa, protegida en la primera enmienda de la Constitución.

The New York Times, The Houston Chronicle, Chicago Sun-Times, Minneapolis Star Tribune, Miami Herald y Denver Post, entre otros diarios, se sumaron a la medida.

Sin embargo, otros medios afines al presidente estadounidense expresaron su descontento hacia la iniciativa y criticaron el trato que ha recibido el republicano desde que asumió el cargo. “(Trump) es la mejor decisión para liderar a EE.UU.”, escribió el Topeka Capital-Journal del estado de Kansas.

CONTINUÓ ATACANDO



A través de Twitter, Donald Trump respondió a los editoriales: “El hecho es que la prensa es libre para escribir y decir todo lo que quiera, pero gran parte de lo que dice son noticias falsas, impulsando una agenda política”.

Asimismo, el republicano aseguró que estos medios “son el partido de oposición”.

TENGA EN CUENTA



- David Kaye, relator especial para la libertad de expresión de la ONU, manifestó que los ataques de Trump van “contra las obligaciones del país de respetar la libertad de prensa”.



- También advirtió que ello puede desencadenar ataques contra periodistas.