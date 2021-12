El caso de Delfina Pan, la diseñadora argentina asesinada a puñaladas en Miami, todavía sigue abierto mientras las autoridades aún no determina quién fue el responsable. El padre de la víctima expresó su dolor a través de una conmovedora carta que publicó en Facebook para recordar a su hija.

“Delfi: qué noche trágica. Te fuiste y ni sé cómo”, dicen las primeras líneas del post escrito por José Luis Pan, quien resaltó los momentos compartidos con la joven de 28 años.

Pan vivía en “Little Argentina”, Miami Beach, un espacio con mucha tradición para los residentes argentinos que prueban suerte en Estados Unidos con la esperanza de alcanzar un mejor futuro. Su carrera iba en ascenso a paso lento, pero sus objetivos acabaron el último lunes tras ser asesinada a cuchillazos.

“Mi hijita del alma, mi primera mujer… Llegaste en un febrero caluroso, un solicito que calentó mi alma… Cuánta lucha y con qué determinación actuaste logrando ese título soñado y lo lograste”, destacó José Luis.

“Querías llegar alto, muy alto y el vuelo fue tomando forma y volaste más y más”, ex, y repitió con dolor: “Mi Delfi, mi amor, te fuiste y no sé cómo”, prosiguió.

José Luis dijo sentir “un dolor no esperado” y “una herida” que no podrá cerrar: “Tendré que llorar en los rincones en mis momentos íntimos, como vos lo hacías porque siempre mostraste la alegría y no el llanto”.

“Sé que donde estés, serás como esa campanita sonriente, esa campanita alegre, esa campanita que siempre alegró mi alma”, continuó el padre de Delfina Pan.

Además, en su publicación recordó el lado solidario de su hija cuando a los cuatro años se encargaba de atarles los cordones a sus compañeritas de la escuela.

“Gracias hija querida, gracias por todo lo dado… Gracias por ser esa compinche compañera de ruta incansable... Gracias por esa navidad fría en NY, calor en México, Cuba y tu locura… Muero por Miami”, concluyó el hombre, quien sigue sin entender la muerte de Delfina.

¿Quién asesinó a Delfina Pan?

La joven diseñadora convivía junto a una amiga argentina en un departamento de Miami Beach, donde grababa sus videos para YouTube y mostraba su trabajo.

El último lunes, las autoridades locales fueron alertadas sobre un “apuñalamiento” en la dirección 7330 Harding Ave, donde se encontraron a un hombre y una mujer con aparentes heridas de arma blanca, quienes fueron llevados al hospital Jackson Memorial.

Una de las víctimas resultó ser Delfina Pan, quien falleció momentos más tarde.

Un “incidente doméstico”, es la primera hipótesis de la policía, pero también existe la posibilidad de que se tratara de un feminicidio. En redes sociales, amigos de la víctima compartieron una fotografía del presunto sospechoso.

“Nadie sabe nada de él, no tenía familia, ni tenía amigos, se obsesionó y la asesinó siguiéndola a la casa”, describieron.

