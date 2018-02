Estados Unidos contempla que Nicolás Maduro sea derrocado

El secretario de Estado estadounidense , Rex Tillerson, planteó la posibilidad de que militares venezolanos decidan derrocar al presidente Nicolás Maduro .

En un discurso en la Universidad de Texas, en Austin, antes de iniciar una gira por México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica, aseguró que el gobierno del presidente Donald Trump no promueve un “cambio de régimen” en Venezuela, pero destacó que sería “más fácil” si Maduro decidiera dejar el poder por su propia cuenta.

Aunque Tillerson fue más allá de las eventualidades y predijo que habrá “un cambio” en Venezuela, pero pidió que sea pacífico.

“No hemos abogado por el cambio de régimen o la destitución del presidente Maduro. Hemos abogado por que vuelvan a la Constitución”, respondió el secretario de Estado cuando se le preguntó si la destitución del ex mandatario venezolano era necesaria o si EE.UU. jugaría un papel en ella.

Sin embargo, sugirió la posibilidad de que las propias fuerzas armadas venezolanas tomen medidas, pero no ofreció evidencias de que Washington tenga información de Inteligencia que respalde esa idea.

ANTECEDENTE HISTÓRICO



“En la historia de Venezuela y los países de América del Sur, muchas veces los militares son agentes de cambio cuando las cosas están muy mal y los líderes ya no pueden servir al pueblo”, sostuvo y agregó: “Si este será el caso o no, no lo sé”.

Además, subrayó que el gobierno chavista es “corrupto y hostil” y que la Casa Blanca seguirá ejerciendo presión.

TENGA EN CUENTA



- Chile anunció que suspendió “indefinidamente” su participación en el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela.



- Se considera que han surgido obstáculos que impiden garantizar las elecciones democráticas, señaló el subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros.