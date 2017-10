Estados Unidos: Conmovió a todo un país con su heroica historia militar, pero tuvo que decir la verdad

"Eres un héroe". "Dios bendiga a John Garofalo". "El país necesita más hombres como tú, John Garofalo". "Gracias, John. Simplemente, gracias". Todas estas lindas frases recibió John Garofalo en el perfil de Fox News en Facebook, luego de que el periodista Bryan Llenas contara su historia.

Garofalo, un ex soldado dedicado ahora a la cristalería artística, había formado parte de los comandos SEAL de la Armada de los Estados Unidos, y habría sido honrado con dos Corazones Púrpuras por haber sido herido en misiones suicidas. En una ocasión mostró supuestas fotografías junto a los ex presidentes norteameicanos, Ronald Reagan y George Bush. También recibió una docena de otras condecoraciones que eran, según dijo, el orgullo de la familia y del pueblo norteamericano.

Pero todo era falso. Once días después se supo la verdad.

Era mentira

El veterano, antes de confesar su mentira, le pidió al reportero que no lo llamara "héroe". "No me gusta escuchar eso (...) Héroes son aquellos que no volvieron a casa". Lo cierto es que no quería que le llamaran así porque, evidentemente, su propia mentira le incomodaba.

John Garófalo Una de las medallas Corazón Púrpura que Garofalo exhibió ante el periodista como verdadera. (Fox News)

Tras la entrevista a Fox News, Garofalo, quien incluso aprovechó la oportunidad para elogiar al gobierno republicano de Donald Trump, despertó las dudas en Don Shipley, un verdadero ex combatiente de la Guerra de Vietnam quien nunca había conocido ni oído hablar sobre semejante héroe de combate. Telefoneó a sus contactos y de inmediato supo que se trataba de una noticia falsa. Al día siguiente, advirtió a Fox News.

La cadena de noticias se tomó su tiempo en reaccionar y reconocer el error, pero lo hizo: "Todo lo que Garofalo dijo es falso. El hecho es que él no sirvió en Vietnam. Nunca fue un comando SEAL de la Armada. Aunque nos mostró medallas, Garofalo no fue galardonado con dos Corazones Púrpuras".

Después le tocó su turno para desvelar su mentira: "Se volvió más y más grande (la falsa historia). Estoy avergonzado de lo que hice. Y no quise causar deshonra a los SEAL", indicó en conversación con el diario Navy Times.

La verdad es que Garofalo sí estuvo en la Armada de los Estados Unidos, pero solo por cuatro años, desde el 6 de setiembre de 1963 a 1967. No consiguió grandes logros, no formó parte de un cuerpo de elite, no participó en el conflicto de oriente. Su deseo de reconocimiento pudo más que su propia realidad.

Fox News John Garofalo saludando al expresidente Ronald Reagan. (Fox News) Fox News

Casos como este hay muchos. Algunos han tenido mejor suerte y su mentira les ha durado más. Enric Marco, por ejemplo, se hizo pasar por un español enviado a los campos de concentración del nazismo, cuando nunca fue uno de ellos. O Mark Landis, quien fingió ser un coleccionista de grandes artistas pero después se reveló que era un falsificador que engañó a los museos por más de 30 años.

Todos tenemos nuestras fábulas delirantes. Pero algunos las llevan demasiado lejos.