Comité de campaña de Ocasio-Cortez fue multado por no pagar un mes de seguro a sus trabajadores El comité de la llamada 'congresista millennial' fue multado con US$ 1,500 por no pagar la cobertura de compensación laboral necesaria.

Según el Daily News, la multa ya habría sido pagada. (Foto: AFP)