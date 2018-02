Un fármaco usado para la eutanasia a animales fue hallado en latas de comida para perros en Estados Unidos , causando la indignación de miles de personas que aman a su mascota como parte de la familia.

La marca de comida para perros, Gravy Train, se encuentra en el ojo de la tormenta ya que bajos niveles del fármaco 'pentobarbital' se detectaron en varias latas de alimento. Este fármaco es un sedante anestésico para aplicar la eutanasia a los animales, informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de ese país.

Los representantes de la entidad reguladora indicaron que si las mascotas consumen en grandes cantidades, pueden presentar somnolencia, mareo, excitación, pérdida de equilibrio y náuseas. "Consumir grandes niveles también puede ocasionar la muerte de su mascota", advirtió la FDA.

En un primer momento, los análisis preliminares hacia los productos de Gravy Train arrojaron que no había peligro pues la cantidad del fármaco no implicaba un riesgo para la salud. No obstante, la FDA afirmó que la presencia de 'pentobarbital' ya es un peligro, en ese sentido aconsejaron que se retire el producto de manera absoluta.

Por su parte, J.M. Smucker Company, empresa que fabrica los productos de Gravy Train, se disculpó y puso en marcha un retiro voluntario de embarques específicos. También serán retirados otros productos alimenticios para perro luego de que el pentobarbital fuera hallado.