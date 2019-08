Carl Lewis contra Donald Trump: "Tenemos un presidente racista y misógino" | VIDEO

Lima. El exatleta Carl Lewis llamó este lunes "misógino y racista" al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al explicar los obstáculos que existen para lograr la igualdad entre hombres y mujeres en su propio país.



"A él no le importa nadie que no sea como él" , lamentó Lewis en una conferencia de prensa en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde será el encargado de entregar las medallas de la prueba de los 100 metros lisos.



Carl Lewis tuvo duras palabras contra Donald Trump. (Foto: EFE)

“Tenemos un presidente racista, con prejuicios y misógino, que no valora a nadie sino a sí mismo... Pero eso no significa que no podemos pelear por lo que es correcto para la gente o mirar a otros que han perdido una oportunidad o que pueden haber sido marginados durante toda su vida” , consideró.

El comentario surge en momentos en que Estados Unidos no se ha recuperado de la conmoción por las matanzas del fin de semana en El Paso, Texas y Dayton, Ohio, que dejaron 31 muertos.

Lewis , que ganó tres oros olímpicos en salto de longitud y otros dos en los 100 metros lisos, abogó por "crear un ambiente en el mundo donde haya igualdad".



"Hay mucho prejuicio y mucho miedo. Estamos miedosos de dar las mismas oportunidades. Es cierto que muchas mujeres no tienen la misma publicidad, pero debemos entender que no hay ninguna diferencia. Son asuntos que tenemos que enfrentar" , afirmó Lewis.



"Si no hubiese tenido una mujer fuerte en mi vida como mi madre, no estaría sentado aquí. Mi madre fue una pionera y la razón por la que comencé en el atletismo es porque ella pensaba que las mujeres debían tener las mismas oportunidades que los hombres" , agregó.



El plusmarquista estadounidense recordó que su madre compitió en los primeros Juegos Panamericanos de Buenos Aires, en 1951, y que ella misma fue quien le animó a él a viajar a participar en sus primeros Panamericanos cuando tenía 17 años.



"Yo ni siquiera iba al campeonato nacional, pero mi entrenador me dijo que fuese. Era un momento feliz para mí y ella también me apoyó porque siempre nos contaba las experiencias que tuvo en esos Juegos" , precisó.



