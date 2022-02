El impactante caso de un estudiante al que le amputaron las piernas luego de comer sobras de comida china ha causado revuelo. Sobre todo por la publicación de un video donde se explicó a detalle qué fue lo que le pasó.

El joven de 19 años ingresó de emergencia al Hospital General de Massachusetts (EE.UU.) en marzo de 2021, tras desarrollar sepsis luego de sufrir “un shock, insuficiencia orgánica múltiple, manchas en la piel y una erupción reticular rápidamente progresiva”, asegura el New York Post.

El encargado de explicar con detalle el suceso de este estudiante, al que llamó ‘JC’, fue el toxicólogo licenciado, Dr. Bernard Hsu. Este médico realizó un reportaje que publicó en YouTube el pasado 16 de febrero.

“Este fue un extraño accidente que ocurrió en una secuencia de eventos de tormenta perfecta”, señala en el clip.

“El paciente había estado bien hasta 20 horas antes de esta admisión, cuando desarrolló dolor abdominal difuso y náuseas después de comer arroz, pollo y sobras de lo mein de una comida en un restaurante”, detalló la revista The New England Journal of Medicine en su investigación sobre el caso.

“Ocurrieron múltiples episodios de emesis, con vómitos que eran biliosos o de color marrón rojizo. El dolor abdominal y los vómitos fueron seguidos por el desarrollo de escalofríos, debilidad generalizada, mialgias difusas que empeoraron progresivamente, dolor en el pecho, dificultad para respirar, dolor de cabeza, rigidez en el cuello y visión borrosa”, señaló el medio.

La revista médica también señaló que el paciente tenía una temperatura de más de 40°, su ritmo cardiaco era de 166 latidos por minuto y su frecuencia respiratoria era de 28 respiraciones por minuto.

“Se presentó una erupción purpúrica reticular difusa en la cara, el tórax, el abdomen, la espalda, los brazos y las piernas, sin afectar las palmas y las plantas”, indica la revista.

Después de realizarle análisis de sangre y orina, los resultados arrojaron que el joven presentó una infección bacteriana llamada ‘Neisseria meningitidis’. Esto generó que su sangre se coagulara y el hígado comenzara a fallar.

El paciente había recibido una de las tres dosis de la vacuna antimeningocócica conjugada, que protege contra cuatro tipos de bacterias meningocócicas (llamadas de tipo A, C, W e Y).

Producto de esta grave infección, al joven tuvieron que amputarle las dos piernas por debajo de las rodillas. Esto genero que tuviera una “recuperación relativamente buena”.

El video del Dr. Hsu explicando el caso ha recibido demasiada atención y fue visto por más de 1 millón de usuarios en YouTube.