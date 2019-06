Bares sin alcohol, la nueva moda entre los millennials en Estados Unidos y Reino Unido

¿Te imaginas ir a un bar y no poder encontrar ni una sola bebida alcohólica? Esto sucede en Estados Unidos o Reino Unido y no es nada raro. Las "barras sobrias" se han puesto de moda entre los millennials y parece que llegaron para quedarse.

En ciudades como Nueva York y Londres, esta singular opción de vida nocturna atrae a un público que, por cualquier motivo, prefieren no beber alcohol.

En conversación con BBC Mundo, Sam Thonis, dueño de Getaway, uno de estos bares, tuvo la idea hace tres años.

Todo empezó cuando él y su hermano, quien tampoco no bebe, buscaban un lugar para salir.

"No había muchas opciones de vida nocturna en Nueva York que no giraran en torno al alcohol o que no trataran de presionarte de alguna manera", precisa el empresario.

SIN ALCOHOL ES SIN ALCOHOL

Pese a que en EE.UU. el término "sin alcohol" se puede aplicar a las bebidas hasta con un 0,5% de alcohol o menos; sin embargo, las "barra sobrias" no ofrecen ningún tipo de bebida alcohólica.

"Si eres abstemio y el alcohol es un problema para ti, o si ni siquiera quieres el olor a alcohol a tu alrededor, este es tu lugar", dice Thonis.

LA TENDENCIA CRECE

Getaway, que se inauguró en abril, es parte del crecimiento de locales nocturnos para personas que no quieren consumir alcohol, pero que aún quieren salir y socializar.

Además de este local, existen otros sitios como Vena's Fizz House en Portland, Maine y The Other Side en Crystal Lake, un suburbio de Illinois.

Po otro lado, en Londres, el bar Redemption ahora tiene tres ubicaciones y en enero, The Virgin Mary, un pub sin alcohol, abrió en Dublín.

DATOS:

-En febrero, el Registro Internacional de Vinos y Licores afirmó que el 52% de los adultos estadounidenses que encuestaron intentaban o habían intentado reducir su consumo de alcohol.