En una operación llevada a cabo el último fin de semana, Estados Unidos mató a Ayman Al-Zawahiri, el líder del grupo Al-Qaeda y uno de los terroristas más buscados del mundo, quien supervisó los ataques del 11 de setiembre de 2001 junto a Osama Bin Laden, según reveló funcionario de la administración de Joe Biden.

Ambos escaparon luego de los sucesos del 2001. El paradero de Zawahiri había sido desconocido por muchos años. Recordemos que Bin Laden fue asesinado por Estados Unidos en Pakistán en el año 2011.

The Associated Press informó por primera vez que Zawahiri fue asesinado. No quedó claro de inmediato dónde y cuándo murió Zawahiri y qué elemento del gobierno de EE. UU. había llevado a cabo la misión.

La Casa Blanca dijo el lunes que el presidente Biden haría comentarios por la noche sobre “una operación antiterrorista exitosa”, pero no mencionó a Zawahiri.

VIDEO SUGERIDO:

Los lapsus INTERNACIONALES de Pedro Castillo