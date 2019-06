Estados Unidos: Asesina a su mejor amiga de un disparo en la nuca por falsa promesa de US$ 9 millones

Denali Brehmer, una mujer de 18 años de Alaska , fue "engañada" por un sujeto en Internet para que asesinara a su mejor amiga y grabara los hechos a cambio de pagarle US$ 9 millones.

Brehmer habría aceptado el trato, ya que llevó a su amiga Cynthia Hoffman, de 19 años, a una excursión de la que nunca regresó. Dos días después, la policía recuperó el cuerpo de Hoffman en una orilla del río Eklutna cerca de Thunderbird Falls.

El cuerpo de Hoffman había sido atado con cinta adhesiva y le habían disparado en la nuca. Luego del hallazgo, seis personas fueron arrestadas, sin embargo, se encontraron fotos y videos de Snapchat del homicidio en posesión de Denali Brehmer, que fueron usados como prueba.

Brehmer fue acusada de asesinato en primer y segundo grado, además de una serie de otros cargos criminales en el asesinato de Cynthia Hoffman, quien se fue de excursión el 2 de junio a las afueras de Anchorage, donde vivía.

RELACIÓN TÓXICA



Brehmer, también de Anchorage, comenzó una relación en línea con un hombre que dijo que se llamaba Tyler y que era de Kansas. El hombre le ofreció al menos US$ 9 millones para cometer un asesinato y tomar fotos y videos del crimen.

El autor acusado de la trama retorcida es Darin Schilmiller , un joven de 21 años de New Salisbury, Indiana, quien según las autoridades se hizo pasar por 'Tyler' y provocó que Brehmer matara a su amiga, según informa The New York Times.

Pero eso no es todo, Schilmiller también ordenó a Brehmer que agreda sexualmente a dos menores y le envíe videos de esos crímenes, según informaron las autoridades. Ahora se espera que extraditen al Schilmiller a Alaska a finales de este mes.

LO PLANIFICARON



Para ejecutar su siniestro plan, Brehmer reclutó a Kayden McIntosh de 16 años, Caleb Leyland de 19 y dos menores mas, para que participen en la planificación y ejecución del asesinato a cambio de dinero.

Kayden McIntosh confesó haber disparado a la víctima una vez en la nuca con el arma que se encontraba a nombre de Brehmer. Los seis implicados fueron acusados ​​de asesinato en primer grado, entre otros cargos, pero se declararon inocentes. Cada cargo de asesinato por sí solo conlleva una sentencia de 99 años de prisión tras su condena.

Las autoridades han advertido que el caso es un recordatorio discordante de los peligros de comunicarse en línea con extraños.