Estados Unidos aplaza aranceles a importaciones de autos de Canadá y México

El presidente estadounidense Donald Trump estimó este miércoles que las medidas de Canadá son insuficientes para aliviar los aranceles que dispuso contra su socio, pero otorgó una exención a los automóviles importados de ese país y de México.

"Les vamos a dar una exención de un mes para los vehículos que entren bajo el T-MEC", el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para que los fabricantes estadounidenses "no sufran desventajas económicas", explicó la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt en rueda de prensa. Precisó que habían hablado con Stellantis, Ford y General Motors.

Las líneas de producción de los fabricantes estadounidenses están parcialmente instaladas en México y Canadá.

El anuncio fue bien recibido en Wall Street, que terminó la sesión en verde.

"El presidente está abierto a la posibilidad de otras exenciones", dijo Leavitt. "Sabemos que los precios están subiendo para los estadounidenses", reconoció, citando en particular los huevos, que siguen siendo motivo de preocupación.

Trump habló este miércoles por teléfono con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Según el magnate republicano, los progresos de Ottawa en la reducción del tráfico de fentanilo, un opioide sintético que causa estragos en Estados Unidos, "no son lo suficientemente buenos" como para justificar la reducción de los aranceles impuestos el martes a los productos canadienses y mexicanos.

En su red Truth Social el millonario de 78 años afirmó que la conversación transcurrió "de manera bastante amistosa", lo que no impidió que criticara duramente a Trudeau.

"No pudo decirme cuándo se celebrarán elecciones canadienses, lo que me intrigó, como si me preguntara qué estaba pasando aquí. Entonces me di cuenta de que está tratando de usar este asunto para permanecer en el poder", declaró.

La oficina de Trudeau, quien había calificado de "estúpida" la decisión de imponer aranceles, afirmó que ambos países "seguirán en contacto hoy".

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo que quizás haya un anuncio para aligerar por categorías los aranceles, del 25% para bienes importados de México y Canadá y de 10% para los hidrocarburos canadienses.

Ottawa ya anunció sus medidas de represalia, mientras las de México se esperan para el domingo.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO