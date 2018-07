Durante tres años, desde finales de 2013 la periodista Ali Watkins (26 años) y el senador James A. Wolfe (58 años), miembro permanente del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos , sostuvieron una relación amorosa clandestina.



El FBI descubrió que ambos se veían a escondidas cuando investigaban a Wolfe. El político mintió cuando se le consultó sobre una supuesta intervención rusa en las pasadas elecciones el pasado 7 de junio. Esta revelación puso a The New York Times en una posición incómoda.

Existían las sospechas de que Wolfe había filtrado el trabajo del Comité. Le preguntaron si conocía a algunos periodistas y lo negó. Meses después, aparecieron unas fotos que lo comprometieron.

El romance entre el senador y la periodista fue expuesta. Luego el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ordenó el secuestro del teléfono celular de Watkins.

Cuando intervinieron el aparato tecnológico, hallaron las pruebas de la relación. Aparentemente, Wolfe aprovechó el romance con la periodista para sustraer información de varios medios en los que trabajó su pareja.

Este martes Dean Baquet, el editor de The New York Times, indicó que Ali Watkins sería reubicada a otra sección del medio de comunicación y que ya no tendría responsabilidades periodísticas hasta que se aclare su situación legal.



The Washington Post informó que Wolfe fue líder del Comité de Inteligencia del Senado durante muchos años. En este cargo de peso dentro del Senado de los Estados Unidos, tuvo acceso a material clasificado de la CIA, el FBI y otras agencias de inteligencia.

Actualmente, enfrenta cargos por filtrar presuntamente esa información. La investigación señaló que, durante 2014 y 2017, Wolfe y Watkins intercambiaron una extensa cantidad de SMS, WhatsApp, correos electrónicos y mensajes encriptados.



Watkins mandó un comunicado en el que se disculpó con la opinión pública. "Lamento sinceramente poner a The NY Times en una posición difícil y estoy muy agradecida por el apoyo que he recibido de mis editores y colegas aquí. También aprecio la conclusión de la revisión de que mis informes han sido basados en hechos", escribió.