Varados en Estados Unidos. Cerca de 200 peruanos, en su mayoría estudiantes universitarios de programas de intercambio Work and Travel, están varados en un hotel de Miami. En conversación con Latina, Rosa Gutiérrez, quien espera pronto regresar al Perú, dio más detalles de su estadía en la ciudad estadounidense.

La joven señaló que para muchos está descarta la posibilidad de regresar al país en un vuelo humanitaria, pero al menos el Consulado en Miami les ha dado alojamiento en un hotel.

“Seremos cerca de 200 peruanos en el hotel. El Consulado nos ha ayudado bastante con el alojamiento y la comida. Es un hotel llamado Hollyday cerca al aeropuerto. La gran mayoría somos peruanos y del programa Work and Travel. Estamos acomodándonos como se puede. En mi caso, somos dos. Pero hay otros cuartos en los que hay tres o cuatros. Tenemos desayuno, almuerzo y cena”, señala.

Asimismo, Gutiérrez aseveró que se está priorizando los vuelos humanitarios a los peruanos más vulnerables.

“Nos han ofrecido la atención de dos doctores. Estamos muy agradecidos. En Estados Unidos hay muchos infectados y por eso estamos cumpliendo la cuarentena. No estamos saliendo. El Consulado nos recomendó no arriesgarnos. Hablaron con nosotros hace dos o tres días, nos dijeron que no iban a salir vuelos. Si salía alguno, iba a ser para los peruanos vulnerables. Las listas han sido entregadas por las agencias. La mayoría que se han regresado son de la agencia USE. La mayoría de peruanos que están en el hotel son jóvenes”, resaltó.

Al menos 200 peruanos están varados en hotel de Miami y con pocas probabilidades de abordar vuelos

De cuclillas, el médico rompe en llano tras haberle pedido a su hijo que se detenga.

VIDEO RECOMENDADO:

Coronavirus en Perú: conductor empotra su vehículo contra vivienda para evitar intervención