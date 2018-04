Uno de los ex agentes de la Drug Enforcement Administration ( DEA ), que pasó siete años de su vida cazando a ' El Chapo ', decidió revelar su identidad y narrar los detalles que llevaron a la captura del capo de la droga mexicano.

Andrew Hogan fue uno de los agentes que atrapó en 2014 a Joaquín 'El Chapo' Guzmán, en un balneario de Mazatlán, en México.

Para la primera reunión cara a cara con el 'El Chapo', Hogan llevaba una gorra de béisbol negra que pertenecía al propio capo de la droga. El agente reveló que desde ese momento sabía que iba a contar su historia en algún momento, y eligió escribir un libro al que tituló: 'Cazando El Chapo'.

"Comenzamos a interceptar miembros del círculo interno de Chapo, y realmente desmantelando capas dentro de una estructura sofisticada hasta que llegamos a la cima, donde tenía el dispositivo de su secretaria personal, que estaba parado al lado de él, y pude hacer un ping", reveló Hogan durante una entrevista para NBC.

"Fue en los detalles, en los números. Los números de teléfono no mienten", agregó. También compartió una foto personal de aquellos emocionantes años de su vida en el momento en que atrapó a Guzmán, en la que se puede ver al señor de la droga frunciendo el ceño con Hogan y a otro agente detrás de él posando para la cámara.

Las pistas finalmente los llevaron al hotel en Mazatlán, donde los marines golpearon la puerta de la habitación del narcotraficante. El objetivo se rindió sin luchar, alzando los brazos por encima de la cabeza y permitiendo que lo arrestaran, mientras en las radios se escuchaba: "¡Lo atraparon! ¡Tienen el objetivo!

LA PELÍCULA

Sony prepara una ambiciosa película sobre el narcotraficante mexicano y ya cuenta con los derechos del libro ‘Hunting El Chapo: The Thrilling Inside Story of the American Lawman Who Captures the World’s Most-Wanted Drug Lord’.