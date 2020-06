Kenneth Felts es un hombre de Colorado, Estados Unidos, quien a sus 90 años decidió hacerse feliz, liberarse y salir del clóset, algo a lo que no se atrevió desde que tenía 12 años, edad en la que ya estaba convencido de ser gay.

"Estuve en el clóset toda mi vida; muy al fondo, detrás de pilas y pilas de ropa. Ahí, hasta atrás. Al abrir esa puerta de frente tenía mucho miedo de lo que podrían decir. Estaba preocupado porque los necesitaba y no podía soportar la idea de perderlos solo porque finalmente decidí ser yo", expresó Felts durante una conversación con The Denver Post.

Luego de hablar con sus familiares, Kenneth decidió compartir lo que fue su breve historia de amor con un hombre en la década de los 50, y a quien no volvió a ver pero que reconoce como su primer amor. El nonagenario habló de Phillip con la esperanza de encontrarlo y compartir lo que le queda de vida junto a él.

Tras renunciar a Phillip, Kenneth se casó con una mujer para aparentar ser heterosexual ante el mundo. Junto a su esposa, tuvo hijos que hoy lo acompañan en su vejez y que le han mostrado su respaldo pese a que los tomó por sorpresa.

“Supongo que no tuve el valor de enfrentar a la sociedad en ese momento, así que seguí adelante y lo enterré. Salir en los años 50, 60, 70 era horrible. Esa fue parte de la razón por la que nunca consideré salir antes. No había comunidad gay, realmente no había organizaciones ni nada”, aseguró Kenneth. Él ahora se siente respaldo pues se batalla para que los derechos de la comunidad LGBT sean respetados.

“No subestimes a tu familia y amigos. Te sorprenderá cómo reaccionarán si un día decides salir del clóset”, finalizó el anciano quien inicio su búsqueda en la red para dar con el paradero de su amado. Muchas personas compartieron su publicación y se llegó a saber lo que ocurrió con Phillip, pero la noticia no fue grata.

“Phillip Allen Jones fue el amor de mi vida. Hoy tengo un corazón muy triste y solitario. Mi primer y más grande amor ha fallecido. Vivió una vida plena y feliz, me lo dijo su sobrina. Su compañero de muchos años falleció hace solo unos años y Phillip permaneció solo por el resto de su vida”, escribió Keneth para anunciar el resultado de su búsqueda en un amoroso post en su cuenta de Facebook.

“Es terriblemente frustrante estar tan cerca de y sin embargo, no alcanzar mi amor perdido y terriblemente doloroso no poder decir adiós. Pero el mundo entero ahora sabe lo amoroso que fue conmigo y para mí mientras estábamos juntos. Mi corazón se ha convertido en piedra y necesito mis lágrimas para lavar mi tristeza. Descansa en paz Phillip”, concluye la dolorosa publicación que hizo para compartir su amor con sus familiares, amigos y extraños.

Hoy, Kenneth Felts luce orgulloso los colores de la comunidad LGBT y ya no teme al qué dirán. El apoyo de su familia le basta.

VIDEO RECOMENDADO

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR