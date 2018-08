Hace dos años, Michelle White (32) y Scott Plumley (41) se conocieron a través de un sitio de citas online, y tras chatear durante un tiempo, decidieron conocerse personalmente en Inglaterra.

Él era electricista, ella cuidada de ancianos, y criaba sola a sus hijos.

La conexión siempre fue instántanea, y ambos se fueron a vivir juntos. Scott se convirtió en el padre de los hijos de Michelle y juntos ahorraban para poder casarse en algún momento.

Para fines de julio de este año, Scott comenzó a sufrir dolores digestivos. En agosto, un médico le reveló que padecía cáncer de esófago en estadio 4, y que este se había expandido al hígado y lo había destruido.

Michelle tenía la esperanza de que algo funcionará para continuar disfrutando de la compañía de su amado pero le pronosticaron poco tiempo de vida.

"Me dijeron que no. Que podían ser algunas semanas como máximo, quizás solo días. Que no había nada por hacer, ni quimioterapia ni nada, sólo paliativos. Fue devastador", le contó al diario Bristol Post.

Entonces planificaron su boda lo más pronto posible, y desde Inglaterra, llegaron sus familiares y amigos para asistir a la ceremonia que se celebró en el hospital donde reposaba Scott.

"Una de mis amigas me hizo la torta y un bouquet de flores. Una vecina me hizo el peinado. Fue extraordinario como se movilizaron todos", agrega Michelle.

El novio apareció haciendo su mejor esfuerzo. Conectado a un respirador, en silla de ruedas y vistiendo camisa y pantalones blancos, Scott dijo enérgico: "¡Sí, por supuesto!" cuando el oficial le preguntó si tomaba de esposa a Michelle.

Tras la ceremonia, Scott volvió a cama. Lucía cansado y se deterioraba rápidamente. "Se sentía mal, luchaba con el oxígeno…. Pero a eso de la 1.30 de la madrugada se estabilizó. Lo senté, tomé su mano y se rió. Comenzó a decirme que lo lamentaba y que me amaba. Yo lo besé y le dijé 'yo estaré bien, tu puedes librarte del dolor'", comenta Michelle.

Entonces el fatal momento llegó. Michelle y Scott se dieron un beso final, y Scott murió a solo 13 horas de haberse transformado en el esposo de Michelle.

"Yo trabajé cuidando enfermos toda mi vida y haciendo cuidados paliativos y la de Scott fue la muerte más hermosa", dijo Michelle. "Fui su esposa durante solo 13 horas pero gané una familia y amigos hermosos", agrega.

Ahora, Michelle prepara el funeral de su esposo.