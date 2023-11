Génesis Tapia generó preocupación entre sus seguidores al compartir que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a su estado de salud delicado. La abogada mostró una fotografía desde una cama de hospital, vistiendo una bata blanca.

Génesis compartió su situación actual de salud al capturar un momento durante una videollamada, donde se la observa participando en sus clases universitarias virtuales. Se reconoce la importancia de este período para finalizar su formación como abogada.

“Otra vez me toca hacer clases hospitalizadas, pero ahora desde UCI. Para el que cree todo es posible, no me para nadie”, mencionó por medio de sus historias.

La esposa de Kike Márquez, agradeció a sus seguidores por las palabras de aliento y continuo con sus mensajes de apoyo.

“Buen día a todos, les agradezco mucho. Tener tantos mensajes de aliento evidencia una vez más lo bendecida que soy por tener el cariño de todo ustedes”, sostuvo.

Sin embargo, no se sintió preparada para compartir explícitamente la razón de su hospitalización, aunque proporcionó detalles sobre la posible fecha de su alta médica si su tratamiento sigue evolucionando de manera favorable.

Génesis Tapia da a conocer que se encuentra en UCI (Instagram: @gtapiasosa)





