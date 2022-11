La relación sentimental entre la cantante colombiana Shakira y el español Gerard Piqué se puede contar por años, aunque también por mundiales de fútbol. Comenzó en la Copa del Mundo Sudáfrica 2010, entre “waka wakas” y el título de España, y ha terminado poco antes de iniciar Qatar 2022. En el medio: doce años, dos hijos, decenas de éxitos profesionales de cada uno, goles y canciones dedicadas. La historia de amor que nació alrededor de un balón de fútbol y que parecía irrompible, finalmente, se ha terminado. Y no de la mejor manera.

Esta semana la pareja ha alcanzado un acuerdo por la custodia de sus hijos, siendo este uno de los pasos importantes para que continúen caminos distintos. Ella dejará Barcelona y se irá con los dos pequeños a Estados Unidos. Desde Miami, la colombiana reactivará su carrera profesional. Piqué, por su parte, se mantendrá en Barcelona, donde ahora, como exjugador, se dedicará a tiempo completo a sus negocios.

EL CULEBRÓN

Fue el 4 de junio de este año cuando la pareja anunció su separación con un escueto mensaje de veintiséis palabras. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, dijeron. Fue sorpresivo, a pesar de que ambos ya habían dado señales. Cuatro días antes un columnista de El Periódico de España ensayaba, a través de un artículo titulado ¿Han leído la última canción de Shakira?, que “Te felicito” (el single que, por aquel entonces, promocionaba la colombiana de 45 años) era en sí un testimonio de sus infelices últimos meses al lado de su pareja. “Por completarte me rompí en pedazos/ Me lo advirtieron, pero no hice caso. /Me di cuenta de que lo tuyo es falso. /Fue la gota que rebalsó el vaso. /No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. /Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda. /Con tu papel continúa, te queda bien ese show”, dice la letra de la canción.

El artículo continuaba señalando que Piqué llevaba algunas semanas viviendo separado de la cantante, además de que había comenzado a frecuentar fiestas sin su pareja. Recordaba también que muchas veces la colombiana había hecho eco de su vida privada a través de sus canciones, como cuando incluyó varias referencias a Piqué en su tema “Me enamoré”, lanzado en 2017. Aun así, una posible separación no dejaba de ser un rumor. La pareja llevaba 12 años juntos y las voces que hablaban sobre una crisis solían aparecer cada cierto tiempo.

Aunque esta vez había algo distinto. Los medios del corazón indicaron que la cantante había pillado la infidelidad de su pareja. Incluso señalaban que la manzana de la discordia tenía nombre y apellido.

Y el pronóstico se cumplió. La pareja, que nunca se casó porque ni uno ni el otro lo creía necesario, anunció su separación. Al poco tiempo, la prensa sacó el nombre de la nueva novia del barcelonista. Clara Chía Martí, una estudiante de 23 años que trabajaba en Kosmos, la productora de Piqué. Hoy, la nueva pareja ya no se esconde de los paparazzis, y se deja fotografiar incluso con Milán (9) y Sasha (7), los hijos del deportista y la cantante.

CANCIONES Y ACUERDOS

Octubre. Y cuando la novela Shakira – Piqué parecía haber entrado en aguas calmadas, la colombiana publicó su nuevo tema. “Monotonía” se convirtió en su catarsis, un himno par. “Es un adiós necesario. /Lo que un día fue increíble se volvió rutinario. /No me saben a nada tus labios”, señala la letra del single que vino con un videoclip más explosivo. En él aparecen varias referencias al exjugador del Barcelona como el culpable del dolor de la colombiana. Ilustra también el sufrimiento de la cantante, quien por estos días, en una entrevista con Elle, mencionó estar pasando “el momento más oscuro de su vida” y reafirmó que “puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia”.

Y es cierto. En 2010, tras iniciar su relación con el deportista español, la cantante decidió afincarse en Barcelona, tierra de Piqué. Con la llegada de sus hijos también puso largas pausas a su ascendente carrera como artista, priorizando pasar tiempo con ellos y su pareja.

Ahora, con el acuerdo de custodia alcanzado con su ya expareja, se conoce que la cantante vivirá en EE.UU. junto a sus hijos, alejándolos así también del escándalo. El viaje se daría tras el periodo navideño. El documento, al que se llegó luego de 13 horas de negociaciones entre Shakira, Piqué y los abogados de ambos, también trae otros detalles, como que el español dispondrá de diez días al mes con los pequeños, además de parte de las vacaciones escolares estadounidenses. El exjugador también podrá viajar cuantas veces quiera a Miami y los costos se pagarán con la cuenta común.

Y este acuerdo llega en un momento especial para Piqué, quien sorpresivamente anunció la semana pasada que dejaba el fútbol profesional, diciéndole también adiós al equipo de su vida, el FC Barcelona. De hecho, jugó esta semana su último partido como profesional, pasando así a priorizar su faceta como empresario. El exfutbolista, a sus 35 años, tiene consigo un creciente imperio empresarial. Su empresa, Kosmos, organtiza íntegramente la Copa Davis de Tenis. Asimismo, mantiene negocios futbolísticos con la Federación Española y La Liga. Su interés también ha ido al mundo digital, donde ha invertido en los e-sports y mantiene proyectos con Ibai, uno de los streamers más populares del mundo.

En el comunicado de la expareja se ha dejado en claro que todos los acuerdos alcanzados han tenido como único objetivo la tranquilidad de Milán y Sasha, que ahora en Miami esperan recobrar la tranquilidad de la que alguna vez gozaron. Shakira espera encontrar lo mismo.

Datos

“ Hemos firmado un acuerdo de custodia. Nuestro único objetivo es brindar a nuestros hijos la máxima seguridad y protección, y la esperanza de que puedan continuar con sus vidas en un ambiente seguro y tranquilo. Agradecemos que se respete su privacidad ”, dijeron los famosos padres tras alcanzar el acuerdo.

”, dijeron los famosos padres tras alcanzar el acuerdo. Tanto Shakira como Piqué siempre se resistieron al matrimonio. “A decir verdad, el matrimonio me asusta muchísimo. No quiero que me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia”, dijo la cantante en 2020.