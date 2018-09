La ministra de Sanidad de España , la socialista Carmen Montón, dimitió a su cargo tras difundirse presuntas irregularidades en la realización de un máster que llevó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

"Le he comunicado al presidente del gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar social", anunció Montón, de 42 años, a la prensa.

Carmen Montón, ministra de Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez, se vio obligada a explicar sobre este máster, después de que el periódico digital "eldiario.es" denunciara irregularidades, como un cambio de sus calificaciones.

"No he cometido ninguna irregularidad, lo he defendido y lo voy a seguir defendiendo con toda la convicción y también con la conciencia muy tranquila", dijo Montón.

Previamente, el presidente del Gobierno de España se pronunció y ratificó su apoyo a la ministra Carmen Montón e incluso anunció que iba a continuar en el cargo.

El apoyo explícito de Sánchez se produjo tras una jornada en la que las peticiones de dimisión de la ministra, incluso en el gubernamental Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fueran en aumento, después de que la Universidad Rey Juan Carlos informase de que había detectado cambios en la notas de Montón.

Medios como La Sexta informaron que parte del trabajo de investigación de la ministra había sido plagio. Se especuló que tenía gran parte de textos iguales de otros autores y también de la página Wikipedia.

La ministra se enfrenta a una situación similar a la que vivió hace unos meses la expresidenta conservadora del Gobierno regional de Madrid, Cristina Cifuentes, que le costó el puesto, y del actual presidente del conservador Partido Popular, Pablo Casado, también denunciado por presuntas irregularidades en otro máster.

Los tres cursaron un máster en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, organismo denunciado ante la Justicia por numerosas irregularidades, como cambios de notas y calificaciones de trabajos de dudosa realización en sus distintas titulaciones.

Carmen Montón es el segundo miembro del gabinete de Sánchez que presenta su dimisión en cien días de gobierno, tras la salida del Ejecutivo Máxim Huerta, elegido titular de Cultura y Deportes y que dimitió una semana después de ocupar el cargo al conocerse que defraudó a Hacienda 218.000 euros.

Fuente: EFE