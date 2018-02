El pasado 10 de diciembre, tras una fiesta con otros compañeros con motivo de la celebración de la Virgen de Loreto, patrona del Ejército del Aire, una joven militar denunció que fue abusada por varios compañeros -soldados- en en el Acuartelamiento Aéreo de Bobadilla en la provincia de Málaga , al sur de España . La denuncia se realizó en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de la localidad.

La presunta víctima -que lleva más de ocho años en la institución- relató que esa noche fue a tomar con unos compañeros a un 'pub' cercano. No recuerda muchos momentos, sin embargo cuando despertó, le dolía la cabeza y presumió qué algo había pasado porque físicamente no se sentía bien. A las pocas horas, la soldado contó lo sucedido a un cabo mayor, quien le dijo que lo se realice un examen toxicológico. El examen salio positivo, por lo cual los argumentos de la probable agresión sexual se hicieron más fuertes.

Una compañera de la agraviada declaró '"había una cola en el pasillo para acceder a la habitación donde mi amiga descansaba. Todas las personas que se encontraban afuera, esperaban como un aullido". Era como una especie de relevo". Paralelamente, la víctima -por lo poco que recuerda- contó que se levantó a las cuatro de la mañana para ir a los servicios higiénicos y en el breve recorrido, se dio cuenta que sus prendas íntimas tenían restos de lo que parecía semen.

Según las primeras informaciones del programa Espejo Público de la cadena de televisión, Antena 3, la soldado comentó que poco a poco, tiene recuerdos de lo que pasó esa noche. "Un hombre de tez morena me movía mientras me cogía del brazo y me decía cosas. También recuerdo a otro hombre con una respiración muy profunda, notaba el contacto en su costado izquierdo", relató la joven en una breve entrevista al mencionado medio de comunicación.

Tenemos la primera declaración de la soldado que denuncia haber sido drogada y violada por sus compañeros. Ha dado positivo en el test de detección de sustancias de abuso #EXCLUSIVApic.twitter.com/8a3mvPcfic — Espejo Público (@EspejoPublico) 1 de febrero de 2018

REPERCUSIONES

Debido a la coherencia y detalles que existen en torno a las declaraciones de la víctima y personas cercanas, las autoridades del Acuartelamiento Aéreo de Bobadilla iniciarán investigaciones, sin embargo también la denuncia ya se encuentra en los tribunales españoles. El Ministerio de Defensa español indicó que todas las diligencias del caso ya están en curso.