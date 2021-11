Martina Russo se encontraba en su camioneta en las montañas de España junto a su pareja cuando vio algo inusual, que pasó a ser preocupante con el paso de los minutos: una pequeña perrita abandonada corría siguiendo su vehículo.

Esto le pareció primero un juego, pero a más veía a la perrita correr tras la camioneta desde el espejo retrovisor, más dudas le generaba. Tras consultar con su pareja, decidieron ayudar a la canina.

“Pensamos que era solo un juego, pero pronto no dimos cuenta que algo no estaba bien, porque ella corría rápido y no paraba”, indicó Ruso sorprendida.

La pequeña can estaba perdida, abandonada por sus anteriores dueños en medio de la nada, buscando ayuda de alguien que pudiera protegerla, quizá a esos dueños que la habían dejado.

“Empezamos a preguntarnos, ¿qué está haciendo este perro aquí en medio de la nada absoluta?”, relata la joven. Por ello, detuvieron la marcha y le dieron de beber agua, subiéndola al vehículo.

Sin embargo, antes de ello intentaron algo: “Condujimos de regreso y la pusimos de nuevo en la carretera para ver si solo nos seguía por diversión y sabía el camino de regreso a su hogar”.

“Pero ella siguió persiguiéndonos, nuestra camioneta estaba a la vuelta de la esquina y manejamos muy despacio para asegurarnos de que no estuviera afectada”, relata Martina.

Al final decidieron quedarse con la perrita, pues no tenía chip de identificación y realizaron publicaciones en redes, sin embargo, nadie dio pista alguna de su hogar o algún dueño, así que decidieron adoptarla.

“Es muy dulce y divertida, muy juguetona. Ama a nuestros gatos, para ser justos, ama todo y a todos, ¡especialmente a los gatos y a los niños! Nos encanta llevarla de aventuras, nos hace reír todos los día”, aseguró Martina, muy feliz por la decisión tomada.

El tema del abandono de mascotas es tan usual como preocupante: El 70% de los perros que existen en todo el mundo no tiene hogar, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recogidos por la Real Sociedad Canina de España (RSCE).

A pesar de que el perro ha sido siempre un fiel compañero del hombre, a día de hoy sigue sufriendo situaciones de abandono y maltrato en muchos lugares del mundo.

