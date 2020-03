La periodista que recientemente fue víctima de acoso sexual en España mientras trasmitía en vivo, Raquel Guillén, rompió su silencio en torno al incidente por el que un sujeto la besó sin su consentimiento y detrás de cámaras, cuando ella le dijo que lo iba a denunciar, la agredió físicamente.

“Me sentí totalmente invadida e indefensa, esa es la palabra. Vi que corrían dos personas hacia mí pero lo que normalmente suelen hacer es ponerse detrás tuyo para distraerte. Sólo intenté concentrarme para seguir hablando, jamás pensé que iba a suceder eso. Cuando me dio un beso en la cara entré en shock”, dijo Guillén a Infobae.

Parece increíble lo que sucedió luego, pero el sujeto, al saber que la periodista lo iba a denunciar tras ser objeto de su acoso, la echó al piso tras jalarle de los cabellos.

“Cuando vio que iba en serio (que lo iba a denunciar), salió corriendo y se le cayó su bolso. La cogí, no se la quise devolver para que le identificase la policía y me tiró del pelo y me empujó para recuperarla. Caí al suelo de espaldas”, reveló a Verne de El País.

Acoso sexual a la periodista Raquel Guillén. (YouTube)

CONDENA A SUJETO

Como se sabe, el agresor ha sido condenado el último martes 25 de febrero: deberá indemnizarla con la suma de 2.500 euros y cumplir una orden de alejamiento de al menos 300 metros durante 16 meses.

Tras la agresión a la periodista Raquel Guillén, en España, se ha vuelto viral el alegato de María Gómez, una periodista de Telecinco que salió en defensa de su colega en vísperas del 8M, paro internacional que en 2018 movilizó en España a más de cinco millones de mujeres al grito de “Queremos derechos, no flores”.

“SOMOS TRABAJADORAS, NO FLOREROS”

“Me parece surrealista que tengamos que pedir respeto. No sé si hace falta aclararlo pero basta ya de este tipo de actitudes, basta ya de este tipo de hombres. Somos trabajadoras, no somos floreros, no estamos esperando besos que no pedimos. No somos muñequitas que estamos en la calle. Somos profesionales y pedimos, simplemente, respeto. Entendemos la euforia, la alegría pero, por favor, vamos a dejar ya este tipo de situaciones que parecen del Pleistoceno”, indicó Gómez.

ACOSO SEXUAL

El acoso sexual a periodistas es constante, solo en España sino otros países como Rusia, que durante el último mundial, fue escenario de la intimidación a la periodista colombiana Juliet González Therán, quien fue zarandeada y besada por un sujeto desconocido.

En agosto de ese mismo año, la periodista española de La Sexta, Elizabeth López, fue besada en la cabeza mientras trasmitía en vivo.

Las protestas por estas agresiones se dan en medio de una España aún dolida e indignada por la violación de una joven de 18 años en la fiesta de San Fermín. Ocurrió en 2016 y los 5 violadores apodados ‘La Manada’ están hoy en prisión por el delito.